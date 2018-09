Đôi vợ chồng chết bí ẩn trong ngày giỗ mẹ

Vào ngày giỗ mẹ, không thấy vợ chồng anh Chiến sang, người thân đi tìm thì phát hiện cả hai đã cùng chết trong ngôi nhà khoá kín.

Sự việc anh Trần Văn Chiến (sinh năm 1974, trú tại phố Hùng Vương, phường Sao Đỏ, thị xã Chí Linh, Hải Dương) và chị Bùi Thị Hương (sinh năm 1977, vợ anh Chiến) chết bất thường tại nhà riêng đang gây xôn xao dư luận. Nhớ lại sự việc, cụ Trần Văn Phiếu (81 tuổi, bố anh Chiến) kể: “Hôm phát hiện ra vợ chồng Chiến chết cũng là ngày giỗ mẹ nó. Hằng năm, vào ngày này con cháu gần xa đều về gia đình làm giỗ. Năm nay cũng vậy, tôi bảo các con làm mấy mâm cơm để gia đình họp mặt và thắp hương. Ai ngờ!”.

Theo đó, khoảng 9h ngày 30/6, anh em họ hàng không thấy anh Chiến và chị Hương sang làm giỗ mẹ nên đã gọi điện nhưng không liên lạc được. Khoảng 22h cùng ngày, anh Trần Văn Quả (anh trai anh Chiến) cùng cháu Trần Thị Phương (con gái anh Chiến) phải trèo lên tầng 2, phá cửa kính vào nhà. Khi xuống tầng 1, cháu Phương thấy bố chết trong tư thế treo cổ. Gần đấy là mẹ cháu cũng đã tử vong. Hoảng sợ, cháu Phương la hét, kêu cứu mọi người xung quanh.

Những người dân sống gần nhà anh Chiến cho biết, trước khi phát hiện ra sự việc, họ vẫn gặp anh Chiến và không thấy anh này có biểu hiện bất thường. Tuy nhiên, trong các ngày 29 - 30/6, cổng và cửa nhà khoá chặt, chỉ thấy có một đôi dép để ở ngoài. Cứ nghĩ gia đình đi đâu đó có việc nên không ai nghi ngờ. “Thấy cửa khóa kín, chúng tôi cũng chỉ nghĩ vợ chồng anh Chiến đi chơi đâu đó, chứ ai ngờ lại xảy ra sự việc đau lòng đến như vậy. Giờ vợ chồng cô chú ấy chết đi, chỉ khổ cho hai đứa con, chẳng biết chúng sẽ bấu víu vào ai trong thời gian tới?”, một người dân chia sẻ.

Ông Trần Văn Liên, Trưởng khu phố Hùng Vương (phường Sao Đỏ), cho biết: “Tôi đang chuẩn bị đi ngủ thì được người dân thông báo tại ngõ Nguyễn Lương Bằng xảy ra vụ án mạng. Khi tôi có mặt, người dân đã đến chật kín. Nhận thấy đây là sự việc nghiêm trọng, tôi có báo lên công an phường đến giải quyết”.

Ông Liên cho biết thêm: “Sau khi làm lễ truy điệu, vào lúc 23h ngày 1/7, di quan vợ chồng anh Chiến, chị Hương đã được hỏa táng tại đài hoá thân Hoàn vũ TP Hải Phòng. Đến 7h sáng hôm sau (2/7), di cốt của hai vợ chồng được an táng tại thôn Nhân Huệ, xã Chí Linh”.

Gia đình, người thân tổ chức tang lễ cho các nạn nhân. Ảnh: Đ.Tùy.

Anh Chiến là con út trong gia đình có 6 anh, chị em. Năm 1994, anh kết hôn với chị Hương và sinh cháu Trần Thị Phương. Từ ngày sinh con, cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ trở nên khó khăn hơn, nhưng cũng là động lực giúp cho anh chị tích cực lao động. Bốn năm sau, anh chị sinh con thứ hai đặt tên là Trần Văn Dương.

Để lo toan cuộc sống, năm 2004, chị Hương đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan. Tích cóp được đồng nào ở đất khách quê người, chị Hương đều gửi về cho anh Chiến nuôi hai con ăn học và chi phí cuộc sống gia đình. Tuy nhiên, đôi lúc anh Chiến sử dụng những đồng tiền từ mồ hôi công sức của vợ vào những việc vô ích nên chị Hương đã chuyển tiền về cho mẹ đẻ. Sau đó, chị nhờ mẹ đẻ mua được mảnh đất tại ngõ Nguyễn Lương Bằng. Cách đây 4 năm, anh Chiến xây ngôi nhà 2 tầng khang trang trên mảnh đất ấy. Hơn một năm trước, chị Hương về nước và xin đi làm công ty may. Tưởng rằng, sau nhiều năm vợ chồng xa cách, khi được ở gần nhau gia đình sẽ hòa thuận, hạnh phúc. Nhưng từ ngày chị Hương về nước, vợ chồng hay xảy ra mâu thuẫn, nhiều lần to tiếng.

Anh Trần Văn Hướng (người thân anh Chiến) tâm sự: “Giá như vợ chồng anh chị bình tĩnh ngồi nói chuyện với nhau để giải quyết mọi vấn đề mâu thuẫn thì đã không xảy ra sự việc đau lòng này. Còn vấn đề mâu thuẫn như thế nào, chỉ có vợ chồng anh chị ấy rõ nhất”.

Cũng theo anh Hướng, sau khi chị Hương đi làm ở công ty may một thời gian, đồng lương công nhân không đủ trang trải cho sinh hoạt gia đình nên có ý tiếp tục sang Đài Loan lao động. Do anh Chiến không đồng ý nên chị Hương đã chủ động làm thủ tục, chỉ chờ ngày đi. Khi anh Chiến biết chuyện chị Hương chuẩn bị đi nước ngoài lao động, vợ chồng đã xảy ra to tiếng.

Nhìn di ảnh con gái xấu số, mẹ đẻ chị Hương đau xót: “Việc vợ chồng Hương mâu thuẫn tôi có biết, nhưng tôi không nghĩ lại xảy ra sự việc đau lòng ấy. Cách đây mấy hôm, cả gia đình Hương còn đi du lịch ở Móng Cái (Quảng Ninh), thế mà bây giờ đã xảy ra cơ sự này rồi”.

Ông Trần Văn Liên xác nhận, việc vợ chồng anh Chiến, chị Hương xảy ra mâu thuẫn là có. Nhưng nguyên nhân mâu thuẫn và dẫn đến cái chết này thì ông và người dân không biết.

* Tên người thân anh Chiến đã được thay được thay đổi.