Đôi vợ chồng chàng 100 kg, nàng 40 kg

Ngoại hình chênh lệch, bị người xung quanh 'quan tâm thái quá', nhưng tình yêu của Thiện và Linh vẫn vượt qua tất cả.

Trần Khánh Thiện (sinh năm 1994) và Nguyễn Tú Linh (sinh năm 1993, sống ở Hà Nội) được nhiều bạn trẻ biết đến nhờ câu chuyện tình lãng mạn và sự chênh lệch lớn về ngoại hình. Họ được gọi là cặp đôi "đũa lệch" khi Khánh Thiện cao 1,76 m, nặng 100 kg, còn Tú Linh cao 1,53 m, nặng 40 kg.

Trang cá nhân của cặp đôi đăng tải hình ảnh lễ ăn hỏi ấm cúng. Cặp đôi xác nhận lễ ăn hỏi vừa được tổ chức vào ngày 4/10 vừa qua và bật mí hôn lễ sẽ được tổ chức vào ngày 12/10 sắp tới.

Ngoại hình chênh lệch, từng nhận được sự quan tâm thái quá của mọi người xung quanh nhưng tình yêu của hai người vẫn vượt qua tất cả.

Thiện và Linh hiện là sinh viên trường ĐH Bách Khoa Hà Nội. Linh vốn là cô chủ nhỏ của một shop thời trang trên mạng. Trong một lần đi giao hàng, Linh tình cờ gặp Thiện.

Ấn tượng ban đầu về nửa kia với cô chủ là một chàng trai béo ú nhưng do biết học cùng trường nên Linh và Thiện trở thành bạn bè trên mạng xã hội. Họ thường xuyên trò chuyện và tình cảm bắt đầu nảy sinh. Sau 5 tháng tìm hiểu, hẹn hò, Linh chính thức nhận lời làm bạn gái Thiện. Kém bạn gái một tuổi nhưng chàng trai 100 kg luôn tỏ ra là người chững chạc, biết quan tâm và chăm sóc cho người yêu chu đáo. Tình yêu của cặp đôi được khá nhiều bạn trẻ mến mộ.

Thiện và Linh hiện là sinh viên Đại học Bách Khoa Hà Nội. Sau đám cưới, cả hai sẽ tiếp tục việc học của mình.

Khánh Thiện cho biết, hơn một tuổi nhưng Linh nhiều khi còn trẻ con hơn cả cậu. Hai người hợp nhau về rất nhiều thứ trong cuộc sống, nên không nhiều khi cãi nhau hay bất đồng quan điểm đâu.

Dù vậy, do sự khác biệt về ngoại hình quá lớn mà khi mới yêu, hai người gặp một chút rắc rối nhỏ do bị mọi người chú ý. Khi ra đường, nhiều người còn trêu cặp đôi đứng cạnh nhau không khác gì số 10. Có lần, Thiện dẫn bạn gái đến ăn ở nhà hàng. Mới quen nhau nên hai người còn ngượng ngùng, nhân viên qua lại xì xào khiến cô nàng rơi vào tình huống bối rối. Cũng may sau đó, mọi người đều cười vui vẻ và trêu đùa cặp đôi rằng: “Không sao đâu, người nọ bù trừ người kia mà”. Lâu dần, hai bạn trẻ quen với điều đó và không xem đó là vấn đề nữa.

Hình ăn trong lễ ăn hỏi của cặp đôi Thiện - Linh ngày 4/10.

Nói về đám cưới, Tú Linh chia sẻ: "Đời người chỉ có một lần nên tụi mình muốn mọi thứ chỉn chu để ghi lại kỷ niệm về sau. Trước ngày cưới mình khá là hồi hộp và cũng nóng lòng được mặc váy cưới bước vào hôn lễ nữa". Cặp đôi đã lên mạng tìm hiểu thông tin, tham khảo ý kiến của người thân để có được một sự chu đáo nhất.

Việc kết hôn ở độ tuổi còn trẻ, lại đang còn đi học nên cặp đôi khổng lồ - tý hon cũng không giấu được sự lo lắng. "Bọn mình cũng đã đủ tuổi, ít hay nhiều cũng đã trưởng thành và biết được tầm quan trọng, trách nhiệm của mình đối với gia đình. Vì thế hai đứa sẽ cố gắng khắc phục, phấn đấu xây dựng vì tương lai. Rất may mắn là gia đình hai bên đều ủng hộ và giúp đỡ tụi mình nhiều lắm", cặp đôi cho hay.

Sau khi kết hôn Linh và Thiện sẽ tiếp tục hoàn thành việc học. Bản thân Linh vẫn sẽ tiếp tục công việc kinh doanh với sự giúp sức của ông xã.

SuZi Nguyễn tổng hợp