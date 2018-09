Đòi tiền sửa 'của quý' vì sợ lây bệnh từ bạn gái

Lúc ân ái, Chiến thấy Mỹ điêu luyện, không chút lo lắng gì nên khi 'của quý' gặp trục trặc, anh này đã đòi bạn gái tiền chữa bệnh.

Chiều 26/10, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội vẫn đang tạm giữ Nguyễn Văn Chiến (22 tuổi, trú tại xã An Mỹ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam) vì hành vi dùng ảnh nóng, tống tiền bạn gái.

Trước đó, ngày 10/10, Chiến cùng nạn nhân Mỹ gặp nhau và quan hệ tình dục. Trong lần quan hệ, Chiến bị đau ở vùng kín và đi khám. Cho rằng Mỹ đổ bệnh cho mình, anh ta gọi điện thoại yêu cầu thanh toán 3 triệu đồng viện phí nếu không sẽ tung ảnh khoả thân lên mạng. Lo sợ, Mỹ báo sự việc với công an. Chiến bị bắt khi đang nhận tiền.

Tại cơ quan công an, Chiến khai khi trò chuyện qua mạng xã hội, chị Mỹ giới thiệu là sinh viên đang học một trường đại học trên địa bàn quận Cầu Giấy. Hôm gặp mặt, Mỹ chính là người đã chủ động mời chào Chiến về phòng trọ “quan hệ”.

Mỹ nói với Chiến đang cần tiền gấp. Chiến đồng ý cho chị này 5 triệu đồng sau khi quan hệ tình dục. Tuy nhiên, Chiến thú thực trong túi lúc đó không có đủ số tiền đưa cho bạn gái như đã thống nhất. Anh ta dự định sẽ đưa cho nạn nhân sau những lần quan hệ khác.

Trong khúc dạo đầu, Chiến nhận thấy “kỹ thuật” của Mỹ thuần thục như gái bán dâm chuyên nghiệp nên khi “sự cố” xảy ra, sợ bị mắc bệnh truyền nhiễm nên anh ta mới cố tình chụp ảnh nạn nhân đề phòng. Thời điểm bị bắt, vết thương của Chiến vẫn chưa thực sự khỏi hẳn.

Nghi can đang vừa học vừa làm. Ngay khi biết con trai bị bắt, bố mẹ của Chiến đã từ quê ra làm các thủ tục bảo lãnh cho con trai. Ông Nguyễn Văn Trung, bố của nghi can, buồn rầu nói: "Ở nhà Chiến chưa dính vào tội nào cả, có thể do lên Hà Nội bồng bột chơi bời, bị bạn bè rủ mà nó mới như vậy".

Ông Trung chia sẻ, con trai mình phạm tội chỉ vì nghi ngờ cô gái kia lây bệnh cho mình vì trước nay, anh ta chưa từng bị bệnh này.

Ông nói: "Hai vợ chồng Chiến lên Hà Nội buôn bán quần áo kiếm sống. Cách đây mấy hôm, vợ nó về quê trước để chuẩn bị sinh con. Chiến cũng gọi điện bảo mấy hôm nữa sẽ về đưa vợ đi siêu âm. Vợ nó sắp đẻ, giờ chuyện xảy ra thế này biết ăn nói thế nào với vợ con nó đây. Giờ vợ nó buồn rầu, khóc mấy ngày nay sưng hết cả mắt. Trong khi, ngày dự sinh đã qua mấy hôm mà chưa thấy vợ Chiến sinh nở cũng khiến gia đình chúng tôi càng thêm lo”.

Theo Phụ Nữ TP HCM

* Tên cô gái đã được thay đổi