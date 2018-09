Đời thực của một 'nàng tiên cá'

Pan cho biết cô luôn mơ ước được làm nàng tiên cá, giống như trong bộ phim hoạt hình "The Little Mermaid and Splash". Mong muốn đó của Pan cuối cùng cũng trở thành hiện thực khi năm ngoái, cô được một công ty mời đóng giả tiên cá và biểu diễn bơi lội. "Công việc ấy thật tuyệt vời", Pan nói, đồng thời cho biết cô rất thích cảm giác tự do và không trọng lượng khi ở dưới nước.