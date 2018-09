Đôi nam nữ 9x giật dây chuyền, đâm công an trọng thương

Trên đường bị vây bắt, Trần Thị Kim Yến đã rút dao đâm 2 nhát vào lưng một chiến sĩ công an.

Ngày 8/8, Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) cho biết đã tạm giữ Cao Hồng Phúc và Trần Thị Kim Yến (21 tuổi, cùng ở TP HCM) về hành vi cướp giật tài sản. Khi bị truy đuổi Yến còn dùng dao đâm trọng thương một chiến sĩ Công an và một người dân.

Điều tra ban đầu, vào 18h ngày 8/8 Phúc và Yến chở nhau trên xe máy và đi dọc các tuyến đường trên địa bàn thuộc thị xã Thuận An tìm con mồi để trộm cướp tài sản. Khi tới khu dân cư Thuận Giao (thuộc khu phố Bình Thuận 2, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An) đôi nam nữ phát hiện một người phụ nữ đeo tư trang và đi bộ nên đã ra tay cướp tài sản.

Yến và Phúc bị bắt giữ tại cơ quan điều tra.

Phúc cho xe chạy áp sát người phụ nữ, Yến ngồi sau nhanh chóng giật lấy sợi dây chuyền đang đeo trên cổ rồi cả hai bỏ chạy. Cùng lúc đó, một tổ công tác của Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) đang trên đường tuần tra phát hiện kẻ cướp giật nên truy đuổi.

Sau cuộc truy đuổi 10 km đến khu vực phường An Phú (thị xã Thuận An) tổ tuần tra đuổi kịp, liền ép xe khống chế 2 kẻ gian. Ngay lập tức, Yến đã rút dao đâm 2 nhát trúng vào lưng của một chiến sĩ công an.

Một số người dân tại hiện trường cũng tham gia truy bắt hai đối tượng. Một người trong số đó cũng bị Yến dùng dao đâm bị thương ở mặt. Ngay sau đó, Công an thị xã Thuận An đã tóm gọn 2 kẻ này đưa về trụ sở.

Tại cơ quan điều tra, Phúc khai nhận đã có 2 tiền án về tội Cướp giật tài sản, Phúc cũng từng đâm chết người tại quận 8 vào năm ngoái nhưng Công an không biết. Yến cũng có một tiền án về tội Cướp giật tài sản.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc.

Theo Công Lý