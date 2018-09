Đòi bồi thường hơn nửa triệu USD vì ngồi tù oan

Một người đàn ông Trung Quốc được ra tù hồi tháng trước sau 16 năm đang kiện đòi bồi thường 540.000 USD vì bị kết án oan.

Ảnh minh họa: Shanghaiist

Xu Hui, 56 tuổi, đến từ thành phố Châu Hải, tỉnh Quảng Đông, bi kết án tù chung thân với 2 năm ân xá vì tội cưỡng hiếp và sát hại người hàng xóm đối diện nhà mình vào năm 1998, New Express Daily ngày 24/10 đưa tin.

Ngày 14/9, Xu được thả tự do do, được chứng minh vô tội trong vụ án năm xưa. Sau khi ra tù, Xu đòi chính quyền thành phố bồi thường 540.000 USD, bao gồm 326.000 USD cho những tổn thương về tinh thần của cả gia đình trong 16 năm qua và số còn lại cho sự tự do của ông.

Theo Shanghai Daily, Xu bị tống giam vì tội giết Yan Chanjuan, người được phát hiện nằm chết giữa phố trong một thị trấn nhỏ nơi cả hai làm việc cùng nhau. Hou Yantao, luật sư của ông Xu, luôn tin rằng thân chủ của mình vô tội. Ông dành 16 năm để đấu tranh cho sự tự do của Xu. Vụ việc được xét xử lại vào năm 2012.

Sau khi ra tù, Xu bày tỏ sự cảm ơn đến luật sư của mình cũng như tất cả những người đã luôn ở bên tin tưởng, động viên. Ông cho biết việc đầu tiên mà ông muốn làm ngay lúc này chính là chăm sóc vợ, do tình hình sức khỏe của bà đang không được tốt.

Hướng Dương