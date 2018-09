Đổ xăng, phóng hỏa hai ngôi nhà lúc nửa đêm

Nghe thấy tiếng nổ kèm lửa bốc lên bên ngoài 2 ngôi nhà, người dân ngõ Hồng Mai (Hai Bà Trưng, Hà Nội) chạy ra thì thấy 3 can xăng bị vứt phía trước cửa.

Cửa hai ngôi nhà cạnh nhau bị cháy xém, xuất hiện những lỗ thủng. Ảnh: PS

22h30 ngày 24/11, người dân ngõ 29 phố Hồng Mai nghe một tiếng nổ lớn, mùi xăng, mùi khét bốc lên. Chạy ra ngoài, thấy ngọn lửa bốc lên trước cửa 2 ngôi nhà, cả chục người hô hoán, kêu nhau dập lửa, khiến con ngõ náo loạn giữa đêm.

Chừng mươi phút sau khi dùng bình cứu hỏa mini, người dân đã khống chế được đám cháy. Cả hai ngôi nhà bị ám khói đen và mùi khét nồng nặc.

Những chiếc can vẫn còn xăng bị vứt bên ngoài ngôi nhà cháy. Ảnh: PS

Một người dân cho hay, tại hiện trường có 3 chiếc can nhựa vứt lăn lóc, mùi xăng vẫn bốc lên nồng nặc. "Trong can vẫn còn xăng nên đã tôi vội cầm nó lên ném ra xa để tránh cháy lan", nhân chứng này nói và cho biết và nhận định, nguyên nhân có thể do nợ nần.

Sáng 25/11, công an đã khám nghiệm hiện trường, thu 3 can nhựa dạng 5 lít, nhưng từ chối trả lời về vụ việc.

Phương Sơn