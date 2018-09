Đình chỉ sản xuất cơ sở bánh Trung thu Bảo Phương

Do chưa có giấy phép kinh doanh và chưa chứng minh được nguồn gốc nguyên liệu, cửa hàng bánh Trung thu Bảo Phương bị tạm đỉnh chỉ hoạt động.

Chiều 16/9, đoàn kiểm tra liên ngành an toàn vệ sinh thực phẩm do Tiến sĩ Nguyễn Hùng Long, Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) làm trưởng đoàn đã kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh bánh Trung thu của cơ sở sản xuất bánh ngọt Bảo Phương.

Đoàn đã quyết định tạm đình chỉ hoạt động sản xuất của cơ sở sản xuất bánh Trung thu Bảo Phương 2 (cơ sở 2 tại địa chỉ 223 phố Thụy Khuê, quận Tây Hồ) do không có giấy đăng ký kinh doanh.

Đoàn liên ngành kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm tại cơ sở bánh trung thu Bảo Phương. Ảnh: Hà Nội Mới

Bên cạnh đó, một số nguyên liệu như mỡ lợn, trứng gà chưa chứng minh được nguồn gốc. Điều kiện vệ sinh của cơ sở chưa đảm bảo, dụng cụ sản xuất chưa đảm bảo vệ sinh, cơ sở vẫn dùng bàn gỗ để làm bánh, rổ tre đựng nguyên liệu.

Bên cạnh đó, cơ sở công bố 2 sản phẩm là bánh dẻo và bánh nướng nhân thập cẩm nhưng thực tế sản xuất bánh nướng, bánh dẻo với nhiều loại nhân khác nhau. Bao bì, nhãn mác sản phẩm cũng chưa đúng theo quy định và đăng ký.

Đoàn kiểm tra liên ngành đã thống nhất xử phạt hành chính và tạm dừng hoạt động sản xuất của cơ sở cho đến khi cơ sở khắc phục được các điều kiện về thủ tục pháp lý, vệ sinh cơ sở.

Bảo Phương là tiệm bánh trung thu lâu năm và nổi tiếng bậc nhất Hà Nội với hương vị truyền thống. Hàng năm, mỗi dịp Trung thu, khách hàng thường phải xếp hàng từ sáng sớm, thậm chí gây tắc cả một con phố. Theo quy định của cửa hàng, mỗi người một lượt chỉ được mua 2 hộp bánh.

