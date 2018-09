Đình chỉ cơ sở có giáo viên dùng dép đánh trẻ

Từ sáng 6/2, nhóm lớp mầm non Sen Vàng (Hai Bà Trưng, Hà Nội) bị tạm đình chỉ hoạt động để công an điều tra vụ cô giáo dùng dép đánh vào đầu trẻ.

Sáng 6/2, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hai Bà Trưng Trần Lưu Hoa cho biết, đã làm việc với cơ quan công an về vụ giáo viên ở nhóm lớp mầm non Sen Vàng dùng dép, vật cứng đập vào đầu, mặt trẻ. 2 giáo viên có hành vi bạo hành bị đình chỉ giảng dạy.

Từ ngày 6/2, cơ sở mầm non Sen Vàng bị dừng hoạt động cho đến khi việc điều tra hoàn tất. "Khi có kết luận của cơ quan công an, tùy mức độ vi phạm, chúng tôi sẽ đưa ra hình thức xử lý cụ thể, trên tinh thần là nghiêm minh", bà Hoa nói.

Theo bà Hoa, nhóm lớp mầm non Sen Vàng được UBND phường Minh Khai (Hai Bà Trưng, Hà Nội) cấp phép hoạt động từ năm 2015, thường xuyên trông giữ khoảng 50-60 trẻ. Trong hai giáo viên bạo hành trẻ, một cô làm việc từ khi mới thành lập cơ sở, người còn lại vào năm 2016.

Cô giáo ở nhóm lớp mầm non Sen Vàng bạo hành trẻ. Ảnh chụp từ màn hình.

Là Trưởng phòng Giáo dục Mầm non (Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội), bà Hoàng Thanh Hương cho rằng công việc của cô giáo mầm non rất vất vả, xã hội đều ghi nhận. "Tuy nhiên, đã theo nghề, các cô phải có tình yêu thương với trẻ. Bất kỳ tình huống nào, việc bạo hành trẻ đều không chấp nhận được", bà Hương nói.

Vụ việc ở nhóm lớp Sen Vàng, theo bà Hương, là bài học không chỉ của hai giáo viên bạo hành học sinh mà của cả đội ngũ quản lý, giáo viên mầm non. Các chủ cơ sở cần tuyển chọn, quản lý chặt chẽ việc chăm sóc trẻ của giáo viên.

Trưởng phòng Giáo dục Mầm non khuyên phụ huynh cần tìm hiểu kỹ cơ sở giáo dục trước khi đưa con đến gửi. Trong quá trình gửi con cũng phải quan tâm để nếu thấy dấu hiệu bất thường thì phản ánh ngay với giáo viên, nhà trường hoặc cơ quan quản lý để phối hợp xử lý.

"Do số cơ sở giáo dục mầm non của thủ đô lớn nhất cả nước nên đôi khi còn xảy ra hiện tượng tiêu cực. Mong xã hội, phụ huynh, học sinh chia sẻ và phối hợp để đảm bảo chất lượng giáo dục mầm non Hà Nội được tốt nhất", bà Hương nói.

Trước đó đầu tháng 2, mạng xã hội đăng tải video dài gần 2 phút ghi lại cảnh một cô giáo cầm dép đập thẳng vào đầu, mặt bé trai khiến bé ôm đầu khóc. Tiếp đến là cảnh một cô dùng vật cứng đập vào đầu bé khác cùng lời đe dọa "ngậm mồm". Ở cuối video, một cô giáo mặc đồ thể thao, hai tay đút túi quần, dùng đầu gối thúc nhẹ vào bụng một bé đang khóc kèm lời quát tháo phải nín ngay.

Sự việc xảy ra ngày 8/1 tại nhóm lớp mầm non Sen Vàng (phường Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội). Hai cô giáo đánh trẻ trong biên bản tường trình cho biết: "Cháu khóc hơi nhiều, em không kiềm chế được cảm xúc nên có hành vi không đúng với đức tính của nhà giáo".

Ngày 5/2, hai giáo viên bạo hành trẻ đã bị cơ sở mầm non cho nghỉ việc.

Sáng 6/2, Bộ Giáo dục và Đào tạo có công văn gửi Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội nêu rõ, hành vi bạo hành trẻ ở nhóm lớp Sen Vàng là "phản giáo dục, vi phạm đạo đức nhà giáo, gây bức xúc dư luận xã hội và hoang mang cho các bậc cha mẹ".

Bộ yêu cầu Sở Giáo dục kiểm tra làm rõ vụ việc, phối hợp cơ quan chức năng xử lý nghiêm theo quy định; chỉ đạo tổ chức rút kinh nghiệm về công tác quản lý các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn, đặc biệt là việc quản lý, cấp phép hoạt động các nhóm lớp tư thục. Kết quả báo cáo được gửi về Bộ trước ngày 10/2.

Theo VnExpress