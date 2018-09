Dìm chết vợ trong thùng nước rồi khai vợ tự tử

Bị ghen tuông, Nguyễn Văn Nghĩa đã dìm vợ vào thùng nước đến chết rồi cho rằng vợ tự tử.

Ngày 1/7, khi đám tang của chị Nguyễn Thị Thanh Giang đang chuẩn bị diễn ra tại nhà riêng ở Tiền Giang thì cơ quan chức năng yêu cầu khám nghiệm tử thi vì nghi ngờ Nguyễn Văn Nghĩa, chồng của Giang, có liên quan đến cái chết.

Nghĩa thực hiện lại hành vi trước cơ quan chức năng. Ảnh: Quốc Thắng

Trước đó, vợ chồng Nghĩa và Giang quê ở Tiền Giang về TP HCM tạm trú sống bằng nghề mổ lợn và được chủ cho mượn nhà đường Đào Sư Tích (xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè) để sinh sống. Tối 30/6, Nghĩa đi nhậu say rồi về nhà ngủ, gần sáng vợ chồng cãi nhau.

Sáng hôm sau, trong lúc Nghĩa đi làm thì cậu con trai ở nhà phát hiện mẹ chết trong thùng nước, tay có nhiều vết cắt. Nghĩa về nhà trong xót xa, cho rằng vợ tự tử, sau đó xin chủ nhà cho làm đám tang nhưng chủ nhà không đồng ý nên Nghĩa đưa vợ về quê ở Tiền Giang khai tử

Bằng nghiệp vụ, cảnh sát Tiền Giang xác định những dấu vết trên người chị Giang do Nghĩa gây ra. Người chồng sau đó đã thừa nhận đêm 30/6 do nhậu say nên rạng sáng hôm sau vợ gọi đi làm không thể dậy được nên bị vợ cằn nhằn. Trong lúc cãi vã, Nghĩa lấy dao rạch nhiều nhát vào tay vợ rồi bỏ đi khỏi nhà. Chị Giang mất máu bò vào nhà vệ sinh, ngất xỉu.

Khi về nhà, Nghĩa khiêng vợ bỏ vào lu nước cao hơn một mét khiến chị tử vong. Dọn dẹp xong các vết máu, nghi phạm đi làm bình thường. Khi con trai phát hiện mẹ tử vong nên gọi bố về, Nghĩa vờ đau khổ không hiểu sao vợ mình tự tử.

Khai nhận với cơ quan chức năng, Nghĩa cho biết do vợ bị trầm cảm, nhiều lần muốn chết nên sau khi thấy vợ không qua khỏi đã nghĩ đến việc tạo hiện trường giả như một vụ tự tử. Người đàn ông sát hại vợ cũng thừa nhận có người tình bên ngoài. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra.

Thiên Chương