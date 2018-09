Điều dưỡng tử vong vì bị bệnh nhân tâm thần tạt xăng

Bị bệnh nhân tâm thần tạt xăng vào người gây cháy, nam điều dưỡng ở Tiền Giang tử vong sau gần một tháng điều trị.

Thông tin từ Bệnh viện Tâm thần tỉnh Tiền Giang, đêm 12/7, khi đang làm việc tại bệnh viện, anh Võ Văn Đấu được phân công theo xe cứu thương đến nhà một bệnh nhân tâm thần đang lên cơn kích động để đưa người này về bệnh viện điều trị.

Khi đến nơi, nam bệnh nhân (41 tuổi) đang quát tháo dọa đốt nhà, tay cầm chai nhựa chứa xăng. Thấy bệnh nhân hung hăng, anh Đấu lao vào giữ chặt bệnh nhân và cố giật lấy bình xăng. Tuy nhiên trong lúc giằng co, người bệnh đã hất xăng từ chai vào người. Nam điều dưỡng lập tức bị bốc cháy do cạnh đó có lửa than của một lò hấp bánh đang hoạt động.

Tai nạn xảy ra quá nhanh khiến nhiều người đứng gần chỉ kịp kêu cứu và cùng nhau dập lửa. "Lúc này anh Đấu đã cháy như một ngọn đuốc", một đồng nghiệp của anh Đấu kể lại.

Trước tình huống nguy cấp, nạn nhân lập tức được chuyển về Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) cấp cứu. Bệnh nhân được ghi nhận bỏng nặng với diện tích lên đến 70% cơ thể, trong đó có đến gần 40% diện tích bỏng sâu.

"Từ khi nhập viện, bệnh nhân đã lên cơn sốc bỏng không hồi phục. Dù đã lọc máu và chạy thận liên tục nhưng anh Đấu vẫn không thể qua khỏi do các biến chứng viêm phổi, suy thận và nhiễm trùng máu quá nghiêm trọng", một bác sĩ khoa Bỏng - tạo hình, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết.

Theo các đồng nghiệp của điều dưỡng Võ Văn Đấu tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh Tiền Giang, Đấu là điều dưỡng rất tận tụy với công việc. Việc khống chế các bệnh nhân lên cơn kích động đã quá quen thuộc đối với nam điều dưỡng. Tuy nhiên lần này, một phần do bệnh nhân quá kích động, thêm nữa anh Đấu không may đứng cạnh lò bánh đang có than đang cháy.

Hôm nay, Bộ Y tế đã cử một phái đoàn đến Tiền Giang để chia buồn cùng nạn nhân. Anh Đấu cũng được Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đề nghị truy tặng danh hiệu liệt sĩ.

Thiên Chương