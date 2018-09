Đỉa trâu to như ngón tay 'tá túc' trong mũi bé 2 tuổi

Một con đỉa dài hơn 6 cm thân hình căng máu vừa được các bác sĩ lấy ra khỏi hốc mũi của bé trai ở Thanh Hóa.

Gia đình bệnh nhi cho các bác sĩ biết, bé có dấu hiệu ngứa mũi, hay cho tay ngoáy mũi từ hơn nửa tháng trước khi nhập viện. Đến khi thấy con thường xuyên bị chảy máu mũi, phụ huynh đưa bé đi khám ở bệnh viện huyện và được chẩn đoán mắc bệnh lý về máu.

Con đỉa sau khi được lấy ra khỏi mũi bé.

Sau hơn 10 ngày uống thuốc nhưng không khỏi, người nhà đã đưa bé đến Bệnh viện Nhi Thanh Hóa thăm khám thì được bác sĩ phát hiện bên trong mũi có vật ký sinh.

Nghi ngờ đỉa chui vào mũi bé, các bác sĩ đã chiếu đèn và chỉ sau vài phút thủ thuật, con đỉa trâu (loại đỉa to như ngón tay) no căng máu đã được lấy ra. Theo các bác sĩ, nếu không phát hiện sớm, bệnh nhi có thể sẽ bị suy kiệt do mất máu.

Đây không phải là lần đầu tiên có người bị đỉa chui vào cơ thể. Cách đây 6 tháng, các bác sĩ Bệnh viện Tai Mũi Họng (TP HCM) cũng đã gắp một con đỉa nằm trong cuống họng của một người đàn ông ở Đăk Nông. Bệnh nhân cho biết anh bị khạc ra máu gần một tháng, uống nhiều loại thuốc nhưng bệnh không giảm.

Theo các bác sĩ, đỉa thường sống ở sông suối, hoặc vắt (giống đỉa nhưng bé bằng cây tăm) thường sống ở rừng là nhưng con vật có thể chui vào cơ thể người qua mũi, hậu môn, hoặc bộ phận sinh dục, sau đó tá túc để hút máu. Biểu hiện thường thấy là tình trạng chảy máu tươi kéo dài, cơ thể xanh xao do mất máu.

Ly Nguyễn