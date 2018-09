Đi ăn tất niên với bố mẹ, cháu bé 2 tuổi bị thất lạc

Đi chơi ăn tất niên với bố mẹ, Lan Nhi đứng ngoài chơi với mấy cháu nhỏ khác. Được 30 phút, bố mẹ cháu tá hỏa vì không thấy con mình đâu.

22h30 ngày 13/2, Công an quận Hà Đông (Hà Nội) đã hoàn tất thủ tục trao cháu Phùng Lan Nhi (2 tuổi) về cho gia đình.

Trước đó, khoảng 19h ngày 13/2, cháu Phùng Lan Nhi được bố là anh Phùng Xuân Trường đưa đi dự liên hoan tất niên tại số nhà 18 ngõ 2, đường Phùng Hưng, quận Hà Đông. Tại đây, Lan Nhi chạy chơi cùng một số cháu nhỏ khác. Đến 19h30, sau khi cuộc liên hoan đã bắt đầu được 30 phút thì bố mẹ cháu Nhi tá hỏa khi không thấy con mình đâu. Mọi người tỏa đi tìm mọi ngóc ngách lân cận nhưng đều không thấy.

Lan Nhi được bàn giao cho gia đình

Nghi cháu bị bắt cóc, gia đình đã đến trình báo với Công an phường Phúc La, Công an quận Hà Đông. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an đã triển khai lực lượng tìm kiếm thì phát hiện, một người đàn ông để lại điện thoại và lời nhắn nếu ai tìm một cháu bé thất lạc thì liên hệ với ông Bốn tại 35 phố Trúc Bạch, Hà Nội.

Ông Nguyễn Văn Bốn cho biết vào thời gian trên ông cũng đang trên đường đi dự tất niên với công ty thì phát hiện cháu Nhi ngơ ngác một mình, nghi bị lạc. Khi ông hỏi mọi người xung quanh khu vực thì không ai biết cháu. Cháu cũng sợ không nói gì nên ông đã đưa cháu về nhà và để lại lời nhắn để người nhà đi tìm có thể liên lạc được ngay.

Công an quận Đông đã đến đón cháu bé và đã làm thủ tục đưa cháu Phùng Lan Nhi về cho gia đình.

