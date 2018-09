Đêm tuần tra kinh hoàng của dân phòng bị BMW hất văng

'Tôi thấy vật đen lao qua trước mặt, tiếng gió vèo vèo lạnh sống lưng. Hoàn hồn thì thấy anh em bị hất tung, nằm ngổn ngang, la hét hoảng loạn', một dân quân kể.

Trưa 6/12, gương mặt anh Trần Minh Sơn chưa hết vẻ thảng thốt sau nhiều giờ tai nạn. Anh và đồng nghiệp trong nhóm dân phòng, dân quân tự vệ thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã bị chiếc BMW lao vào khi chuẩn bị đi tuần tra. 2 người trong số họ đã chết, 8 người bị thương. Anh Trần Minh Sơn bị thủng màng nhĩ. "Lúc đó lực lượng dân quân tự vệ, dân phòng xã Láng Lớn tổng cộng 13 người phối hợp cùng thị trấn Ngãi Giao đang đứng bên lề đường thì tai nạn xảy ra", anh Sơn kể.

Tai nạn xảy ra lúc trời có trăng, khoảng hơn 1h sáng, ở khu vực rất vắng nhà dân. Tuyến đường không bật đèn, lực lượng 2 bên đứng lại đợi nhau để chuẩn bị đi tuần tra. "Sau khi nghe tiếng phanh gấp từ phía đầu con dốc, tôi nhìn lên thấy xe lạc tay lái bẻ ngang rồi lao thẳng vào. Mọi việc diễn ra quá nhanh, không ai tránh kịp", anh Sơn nói.

Nạn nhân vụ tai nạn đang được cấp cứu tại bệnh viện Bà Rịa.

Là một trong 3 người may mắn thoát nạn, anh Nguyễn Quốc Hùng (29 tuổi), bảo vệ khu phố 5 thị trấn Ngãi Giao, giọng buồn bã khi nhắc đến thời khắc mà anh cho là "kinh hoàng nhất trong cuộc đời". Lúc đó anh Hùng đi tuần cùng xe máy với một đồng nghiệp khác. Khi đến trước đập nước Núi Nhan, chưa kịp xuống xe thì sự việc ập đến.

"Chiếc xe phóng như bay, tôi thấy một vật đen lao qua trước mặt, tiếng gió vèo vèo lạnh sống lưng. Hoàn hồn lại đã thấy anh em nằm ngổn ngang, la hét hoảng loạn khiến tôi run cầm cập", anh này nói.

Sau khi sự việc xảy ra, anh Hùng cùng hai người không bị thương đến trấn an anh em cố gắng chờ xe cấp cứu đồng thời gọi điện báo cho cơ quan chức năng đến hỗ trợ. "Lúc này đường rất vắng, không ai qua lại. Đứng chờ một lúc lâu mới có ôtô chạy qua để nhờ chở các nạn nhân đi cấp cứu, trong đó anh Sinh chở những anh em bị thương nhẹ bằng xe máy", anh Hùng nói.

Chiếc BMW bẹp dúm sau khi đâm vào nhóm 13 người.

Tai nạn gây ra tiếng động cực lớn giữa đêm làm một số người dân ở cách xa vài trăm mét cũng tỉnh giấc. Nhiều người chạy đến giúp đỡ lực lượng sơ cứu ban đầu. "Hiện trường lúc này hết sức hỗn loạn, nạn nhân, xe máy, nón bảo hiểm, gậy baton, đèn pin văng tung tóe cùng nhiều tiếng la ó của các nạn nhân. Hỗn loạn lắm, không ai để ý chiếc ôtô gây tai nạn mà chỉ lo cứu người", một người dân kể lại.

Vụ tai nạn khiến anh Hồ Xuân Thu, dân quân xã Láng Lớn, là chết tại chỗ. Anh Văn Sơn Đông (cũng là dân quân xã Láng Lớn) chết trên đường đi cấp cứu.

Nằm trên băng ca chuẩn bị vào phòng mổ vì gãy tay và chấn thương vùng đầu, anh Dương Văn Hiếu (30 tuổi), dân quân tự vệ xã Láng Lớn vẻ mặt bàng hoàng: "Mọi người đang nói chuyện, tôi không thấy ánh đèn xe, sau khi nghe tiếng phanh thì xe lao vào rồi không biết gì. Khi tỉnh lại thì đã nằm ở bệnh viện". Anh Hiếu cho biết lực lượng xã Láng Lớn tới điểm hẹn trước nên đã dựng xe trong bãi cỏ nên mới bị nặng vì xe lao vào trúng vị trí này.

Đang chăm sóc chồng tại phòng cấp cứu, chị Dương Thị Ngọc Khanh buồn rầu nói: "Đêm qua đang ngủ nghe tin chồng bị tai nạn, tôi bần thần tức tốc chạy lên bệnh viện may mà anh Hiếu chỉ bị gãy chân. Gia đình đã khó khăn rồi, giờ chồng bị tai nạn nữa không biết xoay sở sao trong thời gian tới".

Đoạn đường xảy ra tai nạn có khúc cua khá gắt.

Tại hiện trường, tỉnh lộ Mỹ Xuân - Hòa Bình đoạn xảy ra tai nạn có khúc cua khá gắt cộng với dốc cao. Vị trí lực lượng tuần tra bị tai nạn đứng cách khúc cua trên chừng 50 mét, rất ít nhà dân xung quanh. Đây cũng là vùng giáp ranh giữa xã Láng Lớn và thị trấn Ngãi Giao.

Chiều cùng ngày, thượng úy Phạm Văn Tuân (đang công tác tại Đội CSGT Công an huyện Châu Đức), người được cho đã điều khiển ôtô BMW gây tai nạn cũng đến Công an huyện Châu Đức trình diện, làm việc với Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xung quanh vụ tai nạn thảm khốc này.

Uỷ ban ATGT quốc gia phối hợp chính quyền địa phương đã tiến hành thăm hỏi những gia đình có nạn nhân tử vong, người bị thương trong vụ tai nạn trên. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân tử vong, thăm hỏi những người bị thương. Đồng thời yêu cầu đại phương huy động những điều kiện tốt nhất về y tế để cứu chữa các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Đồng thời ngành công an tỉnh cần khởi tố vụ án, khởi tố bị can theo quy định của pháp luật đối với tài xế gây tai nạn.

Rạng sáng 6/12, lực lượng dân quân, dân phòng và công an thuộc xã Láng Lớn và thị trấn Ngãi Giao (huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) phối hợp tuần tra phòng chống tội phạm đợt cao điểm. Khi 13 người đang đứng bên đường hội ý tuần tra ở khu vực hồ chứa nước Núi Nhan (thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức) thì chiếc ó, ôtô 4 chỗ mang biển số Hà Nội, chạy hướng Mỹ Xuân đi Hòa Bình với tốc độ cao, đang thả dốc, bỗng lao sang bên đường đâm thẳng vào lực lượng đứng chốt.

