Đêm kinh hoàng ở căn nhà kẻ chém chết 4 người thân

Bà nội bị chém gục bên hiên, người cha nằm trên vũng máu nơi góc bếp, mẹ và chị họ bỏ mạng trong nhà tắm, sau khi đứa con trai đột nhiên vô cớ sát hại những người thân trong gia đình.

Chiều 3/8, cơn giông kéo bụi bay mù mịt, trời chuyển mây đen kịt. Không khí tang tóc bao trùm thôn Ngoại Đàm, xã Phượng Hoàng, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương. Từng đám người tụ tập rì rầm về chuyện cậu con trai dáng người to con, ít nói nhà ông Phạm Duy Tuấn, Trưởng ban Chỉ huy quân sự xã Phượng Hoàng, dùng dao giết 4 người thân trong gia đình.

Hiện trường vụ án là ba ngôi nhà nhỏ nằm sát nhau nơi cuối ngõ. Nhà ông Tuấn nằm chính giữa quay lưng ra đường. Hai bên hông, bên trái là nhà người anh ruột, bên phải là nhà người mẹ của ông. Cả ba ngôi nhà thông nhau, đi lại dễ dàng.

Trên chiếc bàn trước cửa nhà ông Tuấn đặt bốn bức ảnh thờ. Phía trên cùng là hình ảnh cụ Lan, mẹ ông Tuấn, khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng trẻo, mỉm cười phúc hậu. Hàng thứ hai là ảnh ông Phạm Duy Tuấn, 50 tuổi, cùng người vợ tên Thơm 47 tuổi. Ông Tuấn nghiêm trang trong bộ quân phục còn người vợ tươi tắn trong chiếc áo giản dị. Ở hàng thứ ba là người cháu ruột tên Hằng, 27 tuổi.

Người nhà cụ Lan cho hay, sáng nay họ đã tổ chức hỏa táng cho các nạn nhân. Họ không thể lo đám tang theo phong tục địa phương cho bốn người một lúc. Trong cơn giông cuối giờ chiều, từng nhóm nhỏ người làng vẫn lục tục kéo đến chia buồn với gia quyến trong cái tĩnh lặng u vắng, không kèn trống. Người nhà cụ Lan khẽ cảm ơn hàng xóm và không ai muốn nhắc đến vụ thảm án.

Ông Phạm Duy Nguyên chưa hết bàng hoàng kể câu chuyện. Ảnh: Bảo Hà

Là hàng xóm với cụ Lan, trong lòng ông Phạm Duy Nguyên khắc khoải nỗi ám ảnh. Ông Nguyên cho hay, tối qua, ông là một trong những người đầu tiên có mặt ở hiện trường.

Khi đó ông đang ăn cơm và xem chương trình thời sự trên TV thì nhận được điện thoại của con gái là chị Dung, ở sát vách với nhà cụ Lan. Chị Dung kể nghe hàng xóm có tiếng động, ngó sang nhưng không thấy gì. Chị liền gọi điện cho ông Nguyên vào xem sự thể thế nào.

“Nó bảo, bố ơi, thằng Quý con chú Tuấn nó đánh bà nội hay sao ấy. Tôi nghe thế thì tưởng trong nhà họ có chuyện xích mích gì nên chạy sang nhà vợ chồng con gái cụ Lan là Cúc. Chị Cúc thấy thế thì chạy ngay vào nhà bố mẹ, còn tôi quay về ăn cơm. Vừa ngồi xuống, con gái tôi lại gọi, giọng nó hốt hoảng 'Bố ơi, thằng con chú Tuấn giết hết cả nhà rồi hay sao ấy, bố vào ngay đi'. Tôi hoảng quá, bỏ bát cơm, vừa chạy vừa hô bà con ơi giết người rồi. Hàng xóm nghe vậy cũng ùa chạy theo tôi vào nhà ông Tuấn”, ông Nguyên kể liền một mạch.

Vào tới nơi, ông Nguyên thấy chị Cúc đang khóc bên xác cụ Lan. Bà nằm chết ngay bên hiên nhà. Ông Nguyên chạy vào nhà ông Tuấn, hé cửa bếp thì thấy xác ông Tuấn gục trong vũng máu, người bị chém nhiều nhát. Cầm đèn pin sục sạo, ông phát hiện xác bà Thơm trong nhà tắm, máu chảy lênh láng. Cuối cùng, ông và một vài người tìm thấy thi thể của chị Hằng với những vết chém ở cổ trong phòng tắm của gia đình.

Theo ông Nguyên, lúc đó cả ba ngôi nhà điện sáng trưng nhưng không nghe thấy một tiếng động, cũng không thấy bóng dáng Quý đâu.

Ông Nguyễn Huy Nuôi, Chủ tịch UBND xã Phương Hoàng, cho hay ngay trong tối đó, khi người dân trong xã chưa hết bàng hoàng thì ông Đoàn Như Hậu, trưởng công an xã nhận được điện khẩn của công an huyện Thanh Hà yêu cầu xác minh về việc có một người thanh niên tự xưng tên Phạm Duy Quý đến tự thú vừa giết chết bốn người trong gia đình.

Ông Nguyễn Huy Nuôi, chủ tịch xã Phượng Hoàng, chia sẻ thông tin về hoàn cảnh gia đình gặp nạn.

Công an huyện Thanh Hà báo cho công an tỉnh Hải Dương và tổ chuyên án do Phó Giám đốc Công an tỉnh Cao Ngọc Lan chỉ đạo đã tổ chức khám nghiệm tử thi rồi giao lại cho gia đình ngay trong đêm.

Theo công an huyện Thanh Hà, tối 2/8, có một thanh niên cao to ưa nhìn, mặc quần đùi, người để trần, tay cầm áo, lưng bị xây xước có vết máu đến trụ sở công an huyện và nói: “Cháu giết người rồi, các chú cho cháu tử hình đi”.

Nam thanh niên khai mình tên Quý và nhận vừa giết bà, bố, mẹ và chị họ. Gây án xong, Quý mang theo con dao, đi xe máy lên công an huyện tự thú nhưng đi ngang đường bị ngã, rơi mất dao. Khi đến trình báo Quý có rất nhiều dấu hiệu bất thường. Anh ta kêu nóng, đau đầu đòi được uống nước lạnh, đòi cắt tóc. Khai báo xong,Qúy nằm ngay ra sô-pha trong văn phòng. Công an huyện tạm giữ và bàn giao cho công an Hải Dương ngay sau đó.

Một người phụ nữ ở gần nhà nạn nhân không giấu nổi sự sợ hãi: “Thật không thể nào tưởng tượng được. Nhà ông Tuấn bình thường cũng chẳng có điều tiếng gì. Quý một dạo bỏ cao đẳng về nhà và bảo hay bị đau đầu. Nó ít nói, chẳng mấy khi nói chuyện với mọi người. Tội cho gia đình quá, năm ngoái chồng cụ Lan vừa mất. Cô cháu gái vẫn ở nhà thui thủi một mình suốt, bố đi làm thuê ở Quảng Ninh, còn mẹ làm giúp việc ở Đài Loan".

Ông Nguyễn Huy Nuôi khẳng định, ông Tuấn là người hiền lành, có uy tín và đang đảm trách nhiệm vụ Trưởng ban Chỉ huy quân sự xã Phượng Hoàng. Bà Thơm, vợ ông Tuấn làm ruộng và buôn bán nhỏ. Quý từ hồi bỏ học cách đây 2 năm thì ở nhà phụ mẹ làm nông nghiệp. Theo ông chủ tịch xã, Quý sinh năm 1993, trầm tính, sức khỏe rất tốt, to cao tới 1,8m.

Ông Nuôi cho biết, gia đình cụ Lan có tám người con. Hai người con trai sống ngay sát nhà mẹ, còn sáu người con gái lấy chồng cũng sinh sống không xa. Ông Tuấn, bà Thơm sinh được hai người con. Cô con gái lấy chồng ở Thái Bình, đêm qua đã tất tả về ngay khi hay tin dữ.

VnExpress