Đêm gây quỹ học bổng cho sinh viên Việt tại Australia

Học bổng trị giá 5.000 đôla Australia đã được trao cho 4 sinh viên Việt Nam đang theo học tại đây, do cộng đồng người Việt trao tặng.

Tối 20/11, gần 200 khách mời tới tham dự và ủng hộ đêm gây quỹ học bổng ươm mầm tài năng AVEPA năm 2015, tại Melbourne, Australia, nhân kỷ niệm 40 năm cộng đồng người Việt định cư ở nước sở tại.

Quỹ AVEPA được thành lập năm 2014 do cộng đồng người Việt ở Australia sáng lập và vận động, tới đầu năm nay, quỹ đã trao được 4 học bổng (trị giá 5.000 đôla Australia một suất) cho 4 em học sinh xuất sắc từ 2 bang Victoria và New South Wales. Năm 2016, AVEPA sẽ cấp 6 học bổng cho các học sinh ưu tú (4 suất tại bang Victoria và 2 suất tại bang New South Wales).

Các sinh viên nhận học bổng năm 2015 và các thành viên chủ chốt của AVEPA.

Những người sáng lập và điều hành Quỹ AVEPA cho biết, số tiền học bổng đem lại khá khiêm tốn nhưng góp phần động viên, khích lệ những sinh viên trẻ.

Bạn Nguyễn Ngọc Huyền Trân, đang theo học ngành Nha Khoa tại Đại Học La Trobe (Bendigo Campus), một trong bốn sinh viên nhận học bổng năm nay cho biết: "Học bổng AVEPA có rất nhiều ý nghĩa đối với em, vì nó giúp em có cơ hội tiếp tục phát huy tiềm năng của mình với tư cách là một thành viên của cộng đồng người Việt ở Australia”.

Bạn Vũ Thanh Hiền (đang học ngành Bachelor of Science, Global Challenges tại trường đại học Monash) phát biểu: "Đối với các ngành khác thì mình có thể xác định được nghề của mình sau khi học, còn với ngành Science Global Challenge của tôi, tạm dịch là “Khoa học và Thách thức Toàn cầu”, tôi đã gặp trở ngại vì không biết ngành nghề nào tôi sẽ theo sau này. Nhưng tổ chức AVEPA đã tôi một niềm tin vào những gì tôi đang làm và theo học là đúng cho cộng đồng nói chung và cho bản thân nói riêng".

Chủ tịch quỹ, Giáo sư Danh dự David Beanland chia sẻ: "Quỹ AVEPA được thành lập để khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của những mầm tài năng trong cộng đồng người Việt, những người sẽ trở thành những cá nhân nổi trội trong các lĩnh vực hoạt động của mình... Để thực hiện mục tiêu này, một trong những hoạt động của quỹ là hỗ trợ tài chính cho các em học sinh tốt nghiệp phổ thông xuất sắc và tư vấn trong quá trình các em học tập tại các trường đại học".

Tùng Dương