Dấu vân tay chứng tỏ tài xế Vinh là người gây tai nạn

Cơ quan điều tra đã lấy vân tay trên vô lăng và khẳng định Nguyễn Quang Vinh lái xe Camry gây tai nạn ở Long Biên, Hà Nội làm 3 người chết.

Chiều 1/3, Thượng tá Nguyễn Viết Chức, Phó trưởng Công an quận Long Biên (Hà Nội) cho biết, ngoài công an quận, thành phố, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), Viện kiểm sát cũng tham gia điều tra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng ở phố Ái Mộ.

Sau khi thu thập chứng cứ, lời khai của người liên quan, khám nghiệm hiện trường, đặc biệt lấy dấu vân tay trên vô lăng, công an khẳng định Nguyễn Quang Vinh (39 tuổi, ở Thượng Thanh, Long Biên) lái xe Camry gây tai nạn.

Thượng tá Chức nhấn mạnh, người dân nếu có thêm thông tin, hình ảnh, bằng chứng về vụ tai nạn, hãy cung cấp cho công an quận để phục vụ điều tra.

Dựa trên kết quả phân tích dấu vân tay trên xe cho thấy, tài xế xe gây tai nạn là Nguyễn Quang Vinh. Ảnh: Bá Đô.

Trước thông tin người nhà nạn nhân và nhiều người dân cho rằng cô gái cháu Vinh cầm lái và gây tai nạn, thượng tá Chức cho rằng "khi cô gái tâm sự với mẹ xe mình đi mới đâm chết người, người mẹ nghĩ chính con gái lái xe, nên có thể đã nói chuyện với những người thân khác và gây ra sự hiểu nhầm".

Về liên đới của chủ xe Camry trong vụ tai nạn, lãnh đạo công an quận Long Biên cho biết đã mời chủ xe đến lấy lời khai. Người này cho hay đánh xe đến điểm rửa xe của Vinh lúc 7h sáng và giao xe cho một nhân viên khác, khi về nhà thì nhận được tin tai nạn.

Chủ nhân của chiếc xe khẳng định không hề nhờ Vinh đi sửa xe vì anh này không có bằng lái, thậm chí chưa lái xe trên đường bao giờ mà chỉ đánh ra lùi vào trong phạm vi bãi xe.

Ngày 1/3, tại cơ quan công an quận Long Biên, Nguyễn Phương Anh (26 tuổi ở Long Biên), người có mặt trên xe Carmy, khai nhận đã vào trong xe ngồi và cho đĩa vào ổ để nghe nhạc, rồi sau đó ngồi chơi điện tử. Bất ngờ Vinh nhấn ga phóng xe đi và gây tai nạn. Căn cứ vào thông tin thu thập được, Công an quận Long Biên xác nhận lời khai của Phương Anh là có cơ sở.

Tai nạn liên hoàn ở phố Ái Mộ.

Chiều cùng ngày, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có công văn chỉ đạo cơ quan chức năng TP Hà Nội xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân liên quan đến vụ tai nạn nghiêm trọng này. Ông Phúc chỉ đạo cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý các hành vi có nguy cơ cao gây tai nạn như: người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ cho phép, đi sai phần đường, làn đường, dừng đỗ xe trái quy định gây cản trở giao thông.

Trước đó 7h30 sáng 29/2, xe Camry chạy tốc độ cao trên đường Ái Mộ (Long Biên) tông vào xe máy của ông Trần Viết Tiến đang chở cháu Trần Gia Hân đi học, rồi đâm vào bà Nguyễn Thị Trúc khiến bà văng xa chục mét. Hai người lớn đã tử vong tại chỗ, cháu bé chết trên đường đi cấp cứu.

VnExpress