Dấu hiệu lạ ở hiện trường vụ án 'quan tài diễu phố' Hải Dương

Thấy hơi lạ bay ra từ phòng xông hơi, nhân viên kiểm tra thì phát hiện ra anh Đức đã tử vong. Căn phòng này lúc đó không có ai thuê.

Chiều 23/10, ông Phạm Đình Mạch, Chủ tịch UBND xã Thái Học (Bình Giang, Hải Dương) nhận được báo cáo qua điện thoại có một thanh niên chết trong phòng xông hơi tại nhà nghỉ Sơn Lịch đóng trên địa bàn xã vào hồi 22h45 ngày 20/10. Nhà nghỉ này hoạt động “đa ngành” như cho thuê phòng nghỉ, karaoke, xông hơi, massage.

Ngay lập tức, ông Mạch đã triệu tập tất cả lực lượng Công an xã có mặt tại nhà nghỉ Sơn Lịch để bảo vệ hiện trường, đồng thời yêu cầu Trưởng Công an xã báo cáo Công an huyện Bình Giang về vụ việc. Tuy nhiên, khi lực lượng Công an xã xuống đến hiện trường thì nạn nhân đã được 2 thanh niên là nhân viên nhà nghỉ chuyển lên Bệnh viện Đa khoa huyện Bình Giang cấp cứu.

Lực lượng Công an xã, huyện có mặt tại Bệnh viện Đa khoa huyện Bình Giang thì thấy thanh niên này đã chết trong tư thế hai tay co trước mặt. Bệnh viện xác nhận nạn nhân đã chết trước khi được chuyển đến nên không tiến hành cứu nữa. Cơ quan Công an yêu cầu đưa thi thể nạn nhân vào nhà xác, chờ đến sáng hôm sau các cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm tử thi.

Nhà nghỉ Sơn Lịch nơi xảy ra vụ án hoạt động “đa ngành” như cho thuê phòng nghỉ, karaoke, xông hơi, massage.

Nạn nhân được xác định là anh Phạm Văn Đức (sinh năm 1989, thường trú ngõ 2, khu 3 thị trấn Kẻ Sặt, đường Phạm Ngũ Lão, Bình Giang, Hải Dương). Anh Đức được cho là đã thuê phòng tại nhà nghỉ Sơn Lịch. Hai thanh niên lễ tân và ông chủ nhà nghỉ được yêu cầu về cơ quan Công an huyện lấy lời khai phục vụ công tác điều tra.

Đến sáng 21/10, lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để phục vụ công tác điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Theo biên bản khám nghiệm tử thi ban đầu, nạn nhân mặc quần bò, cởi trần, toàn thân cháy đen, rộp da, phía trán có vết bỏng sâu, hộp sọ của nạn nhân bình thường.

Ông Đỗ Văn Nước, Trưởng Công an xã Thái Học cho biết, nhân viên nhà nghỉ tên Mạnh, người phát hiện ra vụ việc khai tại cơ quan Công an, do Mạnh quên điện thoại trong phòng xông hơi nên mới quay lại lấy. Mạnh phát hiện thấy hơi trong phòng bay ra và có dấu hiệu lạ. Mạnh gọi không thấy ai trả lời nên mở cửa phòng vào thì phát hiện anh Đức đã chết.

Theo lời khai của chị Hòa (vợ chủ nhà nghỉ), thì phòng xông hơi 202 nơi phát hiện thi thể anh Đức không phải là phòng anh Đức thuê và phòng này cũng không có ai thuê. Phòng 203 có một người thuê xông hơi nhưng đã trả phòng trước khi phát hiện anh Đức chết. Đến nay vẫn chưa biết tại sao anh Đức lại chết ở phòng 202 với những dấu hiệu bất thường như vậy.

“Tôi thấy vụ việc này rất phức tạp”, ông Mạch nhận định. Cũng theo ông Phạm Đình Mạch, kể từ cuối năm 2010 đến nay, tại nhà nghỉ này đã xảy ra 2 vụ các nhóm thanh niên đến đây gây gổ, làm mất an ninh trật tự.

Nhà nghỉ hiện có 7 nhân viên nữ làm việc tại đây đã đăng ký tạm trú tại địa phương. Trong thời gian hoạt động, nhiều đoàn liên ngành của tỉnh, huyện về kiểm tra, tuy nhiên kết quả như thế nào thì xã không nắm được.

Trước đó, chiều ngày 22/10, sau khi tổ chức lễ tang tại nhà, gia đình đưa thi hài anh Đức lên nhà thờ xứ Thánh An Tôn làm lễ theo phép đạo, sau đó gia đình đưa thi hài anh Đức đi an táng tại nghĩa địa Giáo xứ Kẻ Sặt. Tuy nhiên, khi đến nghĩa địa này, mẹ đẻ của anh Đức cản lại và yêu cầu gia đình đưa quan tài quay lại để “đi tìm công lý cho con”.

Đến hơn 16h cùng ngày, gia đình đưa xe tang đến nhà nghỉ Sơn Lịch (nơi xảy ra vụ việc), khi đến ngã 5 Kẻ Sặt thì bị các lực lượng chức năng phong tỏa. Từ đó, xe tang cùng phường bát âm và gia đình nạn nhân để tại ngã 5 Kẻ Sặt, hàng trăm người dân vẫn tụ tập tại đây.

Đến hơn 22h, các cơ quan chức năng tiến hành tuyên truyền vận động và gia đình nạn nhân đã đồng ý đưa thi hài về nhà lạnh Bệnh viện Đa khoa tỉnh để chờ Cục giám định kỹ thuật Hình sự Bộ Công an có kết luận về nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh Đức, sau đó đưa thi hài về an táng.

Theo VTC