Đau đớn vì con 18 tháng rơi xuống hồ tử vong

'Từ ngày con gái mất, vợ tôi khóc ngất. Cứ nhìn mấy cái lu nước con gái hay đùa nghịch là cô ấy lại bật khóc', anh Giàu buồn bã.

Sáng 20/6, tại nhà vợ chồng anh chị Trần Văn Giàu - Nguyễn Thị Giàu, bố mẹ của cháu Trần Thị Kiều My (18 tháng tuổi), nạn nhân trong vụ đuối nước rồi hơ trên lửa tại căn phòng trọ của bà Bùi Thị Lài (64 tuổi, trú tại tổ 69, khu phố 3, phường Bửu Hòa, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), người thân đang rất đau buồn vì sự ra đi đột ngột của cháu My.

Vợ chồng anh chị Giàu có hoàn cảnh rất đáng thương. Anh Giàu làm nghề phụ hồ, chị Giàu phụ cho một công ty gỗ, tiền lương hàng tháng chỉ đủ lo cho con gái và trang trải cuộc sống. Vì hoàn cảnh khó khăn nên mới sinh cháu My được hơn một năm, chị giàu phải gửi cháu ở nhà bà Lài để đi làm ở công ty gỗ gần nhà. Thương con, vợ chồng anh chị Giàu cũng chuyển về phòng trọ sát cạnh phòng bà Lài để tiện đưa đón cháu My.

Vợ chồng anh Trần Văn Giàu và Nguyễn Thị Giàu đau đớn trước sự ra đi của con gái.

“Khi gửi con, hàng ngày tôi thường căn dặn bà ấy phải canh chừng cháu cẩn thận. Gửi con được một thời gian, thấy con vẫn bình thường và mến bà ấy, tôi rất yên tâm. Vậy mà, không ngờ chỉ một phút lơ là, bà ấy lại để hai cháu nhỏ rơi hồ cá chết thương tâm như vậy”, chị Giàu nấc nghẹn nói.

Theo chị giàu, chiều 17/6, chị đang đi làm thì nhận được hung tin cháu My bị đuối nước đang cấp cứu tại bệnh viện. Khi vợ chồng chị chạy đến bệnh viện thì cháu My đang trong tình trạng nguy kịch. Vợ chồng chị nhanh chóng chuyển con lên Bệnh viện Nhi đồng tỉnh Đồng Nai nhưng cháu đã tử vong.

“Từ ngày con gái mất, vợ tôi khóc ngất lên ngất xuống. Bình thường thì không sao nhưng khi bước chân ra khỏi nhà nhìn mấy cái lu nước con gái hay đùa nghịch là cô ấy lại bật khóc”, anh Giàu buồn bã.

Riêng vợ chồng anh Phạm Minh Huy (35 tuổi) và chị Huỳnh Thị Quỳnh Hương, bố mẹ của cháu Phạm Hoàng Thiên Hóa (2 tuổi), từ ngày con nằm cấp cứu ở Bệnh viện Nhi Đồng tỉnh Đồng Nai đã tạm gác mọi công việc để lo cho con. Theo anh Huy, đến nay dù đã 3 ngày được các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng cháu Hóa vẫn còn hôn mê, không biết sống chết ra sao.

Bà Bùi Thị Lài buồn bã vì một chút lơ là đã khiến hai cháu nhỏ rơi xuống hồ cá.

Trong khi đó, không khí tại căn phòng trọ của bà Bùi Thị Lài, hiện trường xảy ra vụ việc đáng tiếc cũng rất nặng nề. Bà Bùi Thị Lài hối hận: “Mấy ngày nay tôi ăn không ngon ngủ không yên vì sự việc của hai cháu. Chỉ vì một chút lơ là mà tôi đã gây ra chuyện lớn, giờ tôi chỉ biết gửi lời xin lỗi đến gia đình các cháu bé và mong pháp luật xử nhẹ tội cho tôi có cơ hội chuộc lỗi”.

Bà Lài kể, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, cách đây hơn một năm bà lên TP Biên Hòa sống chung với vợ chồng con trai và cháu ngoại tại căn phòng trọ trên. Ngoài công việc nội trợ, bà Lài còn nhận chăm sóc hai cháu My và Hóa để kiếm thêm thu nhập phụ giúp con cái.

Bà Lài nhận nuôi nấng cháu My, con của vợ chồng anh Trần Văn Giàu và chị Nguyễn Thị Giàu được khoảng 4 tháng, tiền công một triệu đồng một tháng. Riêng trường hợp của cháu Hóa, bà Lài nhận 40.000 đồng một ngày vì vợ chồng anh Huy và chị Hương thỉnh thoảng mới gửi.

Sáng 17/6, hai cháu My - Hóa được mẹ chở đến gửi ở phòng trọ bà Lài bình thường như mọi hôm. Khi tiếp nhận các cháu, bà Lài ân cần pha sữa, bón cháo cho các cháu ăn uống rồi bà cháu cùng vui chơi. Khoảng 16h cùng ngày, bà Lài đang chuẩn bị cơm nước thì cháu My và Hòa đang nằm ngủ trong nhà. Khoảng 30 phút sau, bà Lài xới cơm cho cho hai bé ăn, nhưng không thấy các cháu đâu nữa.

Gọi tên hai cháu không được, bà chạy ra phía ngoài cổng hỏi han người dân nhưng vẫn không thấy. Bà Lài chạy đến hồ nước (sâu khoảng gần một mét) được một người dân xây tạm để nuôi cá thì hốt hoảng khi nhìn thấy hai đôi dép của cháu My và Hóa.

Hồ nuôi cá nơi hai cháu bé rơi, trong đó có một cháu tử vong, một cháu khác đang nguy kịch

Phát hiện hai cháu rơi xuống hồ cá, bà Lài liền hô hoán cùng một số người dân chạy đến đưa các cháu lên bờ. Hai cháu sau khi được mọi người sơ cứu và cho lên chiếc lu đốt lửa sưởi ấm cơ thể, rồi đưa đến Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai cấp cứu.

Do bị ngạt nước khá lâu, hai cháu được chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng tỉnh Đồng Nai cấp cứu nhưng cháu My đã tử vong ngay sau đó. Riêng cháu Hóa đang được các bác sĩ điều trị trong tình trạng nguy kịch.

Nhận được tin báo, Công an TP Biên Hòa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đến hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân. Sau khi khám nghiệm tử thi, công an đã bàn giao thi thể cháu My cho vợ chồng anh Giàu đưa về nhà lo hậu sự.

