Đạp xe từ Trung Quốc tới châu Phi sau khi cãi nhau với người yêu

Sau mỗi lần cãi vã, He Ganhui ở Trung Quốc thường đạp xe đường dài để hạ hỏa cơn tức giận với bạn gái.

He có thói quen đạp xe đường dài mỗi lần cãi nhau với bạn gái. Ảnh: ycwb

He Ganhui có dáng người mảnh khảnh, nước da bánh mật và khuôn mặt sáng sủa. Chàng trai ở thành phố Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông, thường đạp xe để vượt qua cảm giác tiêu cực mỗi lần giận nhau với bạn gái.

Chuyến đi đầu tiên của He bắt đầu năm 2012, khi anh đang là huấn luyện viên đấu kiếm. Một ngày nọ, sau cuộc cãi vã với người yêu, He đạp xe tới Bắc Kinh, cách nhà 2.200 km.

"Trong cơn nóng giận, tôi mượn xe bạn và tới Bắc Kinh. Đó là chuyến đi đầu tiên. Tôi thậm chí còn không biết xử lý thế nào với chiếc lốp bị xì hơi", He nhớ lại.

Biết chuyện, bạn gái He mua xe đạp và đuổi theo anh. Cả hai bắt đầu từ tỉnh Quảng Đông qua Giang Tô, Chiết Giang, Thượng Hải rồi tới Hà Bắc và cuối cùng dừng chân ở Quảng trường Thiên An Môn tại Bắc Kinh.

"Đôi lúc, tôi chỉ muốn vứt xe ở dọc đường và đi ôtô về nhà", He nói.

Tuy nhiên, He không từ bỏ và cuối cùng đã tới đích đến. Chàng trai cảm thấy ngưỡng mộ bạn gái vì cô đã cố gắng đồng hành cùng anh suốt chặng đường.

"Điều kỳ lạ là chúng tôi không có cuộc cãi vã nào khi cùng nhau trên đường", He cho biết.

Tuy nhiên, những cuộc to tiếng vẫn tiếp tục sau khi hai người trở về nhà. Năm 2013, He và người yêu "chiến tranh lạnh". Lần này, He quyết định đạp xe đến châu Phi cùng một người bạn. He tới Trùng Khánh, sau đó tiến về Tây Tạng rồi qua Nepal và cuối cùng là Kenya.

"Tới châu Phi, chúng tôi chẳng có chỗ nào để ngủ và đành phải ngả lưng trước cửa nhà tộc trưởng. Dân ở đó nhìn chúng tôi như thể người từ hành tinh khác tới", He nhớ lại.

He cho hay người dân thường ăn cháo, nhưng đãi khách ở xa tới bằng cơm. He và bạn buộc phải về nhà, kết thúc 6 tháng rong ruổi trên đường, sau khi hành lý của họ bị lấy cắp ở Zambia. Tên trộm chỉ để lại cho hai người chứng minh thư, hộ chiếu, thẻ tín dụng trước cửa khách sạn. Một người đồng hương Trung Quốc đã giúp He liên lạc với bạn bè ở nhà.

Hiện, He và bạn gái đã làm lành. Anh quyết định dừng những chuyến rong ruổi bằng xe đạp để dành thời gian hóa giải xung đột với người yêu. Bạn gái He cũng hứa sẽ không quát mắng anh nữa.

Bình Minh