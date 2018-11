Đạo diễn Quốc Việt tố cáo bị công an đánh

Nam đạo diễn Sài Gòn cho rằng bị công an ở Cần Thơ bắt, đánh đập vô cớ trong lúc đi chụp ảnh, dẫn đến mất 150 triệu đồng.

Ông Đặng Quốc Việt (46 tuổi, ngụ TP HCM, xưng là đạo diễn, giảng viên trường sân khấu điện ảnh) phản ánh việc bị công an ở Cần Thơ bắt giữ và đánh đập.

Ông Việt khi đang ở bệnh viện tại Cần Thơ trưa 9/11. Ảnh: Công an cung cấp

Đạo diễn nói bị bắt, đánh vô cớ

Ông Việt trình bày, ngày 9/11 ông đến Cần Thơ với mục đích chụp hình và chọn bối cảnh cho một bộ phim. Tại đây ông thuê người đàn ông chạy xe ôm chở đi vòng quanh để chọn cảnh. Trưa cùng ngày, khi đang chụp hình trên cầu Quang Trung, ông tài xế xe ôm bị nhóm người ập tới khống chế đưa về Công an quận Ninh Kiều.

Trên đường đi ông Việt bảo bị mất tài sản gồm mắt kính hàng hiệu trị giá 600 USD và 150 triệu đồng cùng 300 USD, đề nghị trở lại nơi bị bắt để tìm nhưng không được chấp nhận. "Số tiền này, tôi định mang đến Cần Thơ để mua ôtô dùng vào việc chở bệnh nhân từ thiện từ địa phương này về TP HCM", nam đạo diễn nói và cho hay tại đồn công an, ông bị đánh và bắt khai nhận có tàng trữ ma túy.

Đến 12h30, ông lên cơn đau không thở được do bệnh tim mạn tính, nên công an chở đến Bệnh viện TP Cần Thơ. Tại đây, các sĩ đã siêu âm, thử máu, thử nước tiểu, chụp phim phổi... Đến 22h cùng ngày, ông được đưa về Công an phường Xuân Khánh (quận Ninh Kiều), trong tình trạng bị còng tay. Ông tiếp tục bị hỏi cung và thử nước tiểu một lần với kết quả âm tính với ma túy.

Lúc 0h30 ngày 10/11, Công an phường Xuân Khánh lập biên bản tạm giữ tang vật là cây gậy ba khúc đã qua sử dụng rồi cho ông và người chạy xe ôm về.

Chiều 13/11, vẫn đang điều trại tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM), ông Việt cho hay tình trạng sức khỏe đỡ hơn những ngày trước nhưng vẫn còn yếu, do bị bong gân, tim mạn tính và viêm phổi.

Người chạy xe ôm tên Phan Trung Tính (43 tuổi) cho biết có chở ông Việt từ ngày 7/11 đến khi bị bắt giữ, với tiền công 300.000 đồng mỗi ngày. Ông Tính thừa nhận mình là người hút cần sa. Khi bị bắt, trong người ông mang theo mấy gói cần sa, được mua với giá 200.000 đồng.

Công an bác bỏ việc đánh đập, mất 150 triệu đồng

Công an quận Ninh Kiều cho biết trưa 9/11, lực lượng tuần tra theo dõi ông Phan Trung Tính - người bị tình nghi mua bán, tàng trữ chất gây nghiện trên địa bàn. Khi đến cầu Quang Trung bắc qua sông Cần Thơ, phát hiện người này nên cảnh sát hình sự áp sát, xuất trình thẻ và yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Lúc này, ông Việt đang ngồi phía sau, liền cầm cây gậy ba khúc bỏ chạy lên cầu khoảng 5 - 6 m thì bị vấp ngã và cảnh sát ập đến khống chế. Ông này có biểu hiện bất hợp tác nên xảy ra giằng co.

Số cần sa thu giữ trong người tài xế xe ôm Phan Trung Tính. Ảnh: Công an cung cấp

Sau khoảng 30 phút, cả hai được đưa về Công an quận Ninh Kiều để tiếp tục kiểm tra. Cảnh sát phát hiện ông Tính có mang trong người nhiều gói cần sa khô. Ông này từng có tiền án 8 năm tù về tội Tàng trữ mua bán ma túy.

Quá trình kiểm tra, cảnh sát phát hiện trong chiếc túi đựng máy chụp hình của ông Việt có thẻ hội viên của Hội Điện ảnh Việt Nam mang tên ông. Sau đó, ông Việt than mình bị bệnh tim, mệt nên yêu cầu được đi Bệnh viện đa khoa TP Cần Thơ. Tại đây, các bác sĩ tiến hành khám và thực hiện các xét nghiệm với kết quả, trên người ông Việt không có chấn thương; dương tính với chất Marijuana (có trong cần sa, nằm trong danh mục cấm); viêm phổi do vi khuẩn, bóng tim to; siêu âm tổng quát chưa phát hiện bệnh lý.

Khuya cùng ngày, công an thanh toán viện phí và ông được đưa về Công an phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều lập biên bản tạm giữ cây gậy ba khúc (công cụ hỗ trợ) mà ông mang theo bên mình do không có giấy phép sử dụng. Các tài sản khác được giao lại cho ông.

Công an quận Ninh Kiều cho biết sở dĩ chưa xử lý hành vi sử dụng cần sa của ông Việt là vì cần phải xác minh những thông tin mà ông này khai. Hơn nữa, việc xác định một người sử dụng chất gây nghiện phải tuân thủ những quy định nghiêm ngặt về định lượng và thời gian sử dụng. Còn người chạy xe ôm được cho tại ngoại để tiếp tục điều tra.

Ông Việt có ghi một bản tường trình tại Công an phường Xuân Khánh tự nhận mình không bị đánh đập, tổn hại sức khoẻ là do bệnh tật có sẵn và cũng khẳng định mình không sử dụng ma túy.

"Còn ông cho rằng bị mất số tiền 150 triệu đồng, 300 USD, mắt kính trị giá 600 USD, Công an quận Ninh Kiều cho rằng không có cơ sở. Lúc kiểm tra, trên người ông chỉ mang theo một túi nhỏ đựng máy chụp hình, không thấy số tiền như ông nói", đại tá Trần Văn Sáu - Trưởng công an quận Ninh Kiều - nói.

Theo Công an quận Ninh Kiều, mục tiêu chính là bắt giữ ông Tính nhưng lúc này ông Việc cầm gậy ba khúc bỏ chạy nên mới bị khống chế. "Không có chuyện công an đánh đập ông Việt", lãnh đạo công an quận khẳng định và cho biết ông bị còng tay trong lúc đưa về công an phường vì trong người có chất ma tuý và có hành vi chống đối nên phải đề phòng tình huống xấu.

Còn các vết xây xát trên người mà ông Việt nói, nếu có thì có thể xảy ra do lúc ông chạy vấp ngã và khi bị khống chế vì không hợp tác hoặc sau khi ông được cho về, đại diện công an nói.

"Việc ông Việt cung cấp thông tin sai sự thật, vu khống lực lượng công an làm nhiệm vụ, chúng tôi sẽ xem xét và đề xuất biện pháp xử lý theo quy định pháp luật", đại tá Sáu cho hay.

Bệnh viện đa khoa TP Cần Thơ cho hay, qua trích xuất camera an ninh cũng như xác nhận của các y bác sĩ chữa trị cho ông Việt là không thấy hình ảnh bệnh nhân này bị còng tay, đánh đập trong quá trình chữa trị tại đây. Tài xế taxi chở ông Việt và ông Tính từ cầu Quang Trung về Công an quận Ninh Kiều cũng xác nhận hai người này không bị cảnh sát còng tay, không đánh đập...

Về kết quả xét nghiệm trong máu có chất Marijuana (có trong cần sa), ông Việt cho rằng: "Có thể do ngồi phía sau người chạy xe ôm mấy ngày liền, mà người này hút cần sa nên tôi hít phải, dẫn đến kết quả xét nghiệm có chất đó". Còn bản tường trình không bị đánh đập, tổn hại sức khoẻ do bệnh tật, ông Việt nói: "Cái này do cán bộ công an viết, đọc cho tôi nghe rồi tôi ký đại vì quá khuya và mệt mỏi".

Cửu Long