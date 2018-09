Đằng sau bức ảnh bố chịu mưa nhường ô cho con trai

Người cha trong ảnh là Liu Qiao (người Trung Quốc), một quản lý ở Tập đoàn Tài chính JPMorgan Chase. Cả gia đình nhỏ của anh đang sống ở Mỹ.

Bức ảnh anh Liu Qiao đội mưa che ô cho con trai gây xúc động người dùng mạng. Ảnh: Shanghaiist

Theo The Independent, bức ảnh ông bố người Trung Quốc áo ướt sũng, tay cầm ô che cho cậu con trai nhỏ đi bên cạnh đã làm xúc động hàng triệu trái tim. Bức ảnh được chụp trên phố Queen, thành phố New York, Mỹ và được đăng lên các website chia sẻ ảnh giống như Imgur, Reddit and 9Gag, với tiêu đề đơn giản: "Những ông bố".

Người đàn ông trong ảnh sau đó được xác định là Liu Qiao, một quản lý tại tập đoàn tài chính JPMorgan Chase. Liu nói với các phóng viên rằng hôm đó, anh đến trường mầm non để đón cậu con trai 4 tuổi Liu Rouzhuo sau khi kết thúc công việc hàng ngày lúc 5h chiều. Bức ảnh được chụp hôm 10/9.

"Lúc bố con tôi bước ra cổng trường, trời mỗi lúc một mưa lớn. Do nhà trẻ cách nhà tôi không xa nên tôi không dừng lại để trú mưa", Liu kể. "Đó là bản năng của bất kỳ ông bố bà mẹ nào. Tôi không nghĩ mình lại nhận được nhiều lời khen ngợi như vậy từ người dùng mạng".

Khi được hỏi vì sao không bế con trên tay để che ô, Liu giải thích: "Tôi muốn thằng bé có thể tự xử lý mọi việc của bản thân, vì thế tôi đã không bế hay xách cặp giúp con. Tuy nhiên Rouzhuo vẫn còn bé và tôi không muốn nó bị cảm lạnh".

Liu cho biết vợ chồng anh luôn cố gắng mang đến điều tốt nhất cho con trai và khuyến khích cậu bé học thêm nhiều thứ, bao gồm chơi piano, đánh trống và học võ Taekwondo. Họ hy vọng Rouzhuo sẽ tìm thấy niềm đam mê và tự tìm được con đường đi cho bản thân sau này.

Liu và con trai đùa nghịch giữa biển. Ảnh: Shanghaiist

Hiệu trưởng trường mầm non nơi bé Rouzhuo đang học nhận xét cậu bé rất thông minh và lễ phép, chứng tỏ bé được nuôi dạy tốt.

Liu, người thuộc thế hệ 8x, quê ở tỉnh Thiên Tân, Trung Quốc. Sau khi tốt nghiệp đại học Nam Kinh vào năm 2003, Liu làm việc cho Bộ Thương mại Trung Quốc trước khi làm nhà ngoại giao thương mại 3 năm ở châu Phi. Năm 2008, Liu chuyển đến sống ở Anh và bắt đầu làm việc ở tập đoàn JPMorgan Chase. Tuy nhiên, do vợ Liu muốn học ở Mỹ, công ty lại cử anh đến New York làm việc vào năm ngoái.

"Bức ảnh này không làm thay đổi cuộc sống của chúng tôi, nhưng tôi sẽ luôn cố gắng hết sức để đem lại điều tốt đẹp nhất cho nó và giúp thằng bé nhận ra mình thực sự muốn làm gì", Liu khẳng định.

Hướng Dương