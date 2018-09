Đang ngủ bị gạch rơi trúng đầu tử vong

Đang ngủ trong nhà, một viên gạch rơi trúng đầu làm bà Hai tử vong ngay sau đó.

Rạng sáng 21/9, bà Nguyễn Thị Hai (84 tuổi, ngụ tại thị trấn Long Điền, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) khi đang ngủ ở nhà một mình, bỗng mưa to, một viên gạch trên trần nhà rơi xuống, trúng đầu bà Hai làm nạn nhân tử vong tại chỗ.

Trần nhà bà Hai bị rơi xuống một phần khiến bà tử vong trong khi đang ngủ.

Sáng sớm cùng ngày, người thân vào gõ cửa nhưng không thấy bà Hai trả lời đã gọi công an tới. Các cơ quan chức năng phá cửa xông vào thì thấy bà Hai đã tử vong. Trong vụ tai nạn này, một phần mái trong căn nhà của bà Hai nhà cũng bị sập do gió quá to.

Theo VTC