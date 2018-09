Đang đi làm ruộng bất ngờ bị đạn găm trúng đùi

Đang làm ruộng, ông Đông bị một viên đạn nghi từ súng thợ săn găm vào đùi, phải nhập viện.

Ngày 9/1, ông Phạm Thọ Đông (43 tuổi, trú xã Nam Xuân, huyện Nam Đàn, Nghệ An) vẫn đang nằm điều trị tại một bệnh viện ở thành phố Vinh do vết thương nghi là đạn lạc. "Chụp phim Xquang đã phát hiện được một vật thể nghi là đạn chì nằm ở vùng đùi bên phải (sát phần mông). Do vị trí viên đạn nằm hiểm nên bác sĩ đang nghiên cứu để tìm cách xử lý thích hợp", một bác sĩ nói.

Trước đó, ngày 6/1, ông Đông một mình đang đi làm đồng ở địa phương thì bất ngờ thấy đau nhói vùng đùi bên phải, máu chảy, nghi bị bắn. Nạn nhân nhìn quanh nhưng không phát hiện ra người đã nổ súng. Sau khi sơ cứu tại bệnh viện tuyến huyện, ông Đông được chuyển lên bệnh viện tuyến trên.

Hình ảnh nghi là viên đạn chì găm ở đùi ông Đồng khi chup X - Quang. Ảnh: Anh Thư.

Hôm nay, chính quyền xã Nam Xuân cho hay, viên đạn mà ông Đông bị trúng nghi vấn từ súng của thợ săn, nhưng chưa được gắp khỏi cơ thể nên chưa biết là đạn từ súng gì. Hiện cơ quan chức năng đã vào cuộc truy tìm người khả nghi đãnổ súng, nhưng chưa có kết quả.

"Khi tìm được thủ phạm thì xã sẽ trình báo Công an huyện để có hướng xử lý", cán bộ nói và cho biết đây là lần đầu xảy ra vụ việc người dân bị trúng đạn lạc.