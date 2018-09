Đăng ảnh gợi cảm lên mạng, thiếu nữ bị anh trai siết cổ

Một người mẫu nổi tiếng ở Pakistan bị anh trai siết chết do thường xuyên chia sẻ ảnh sexy lên tài khoản mạng xã hội.

Qandeel mới chỉ 26 tuổi, là một người mẫu xinh đẹp, sexy. Ảnh: Instagram

Sutan Azam, một quan chức cảnh sát cấp cao, cho biết Qandeel Baloch, người nổi tiếng trên mạng xã hội với biệt danh "Kim Kardashian của Pakistan", bị anh trai Waseem giết để giữ danh dự cho cả gia đình.

Theo Express, cô gái 26 tuổi trở nên nổi tiếng vì thường xuyên đăng tải các hình ảnh gợi cảm hay video của mình lên mạng.

Một trong những dòng trạng thái cuối cùng trên Facebook của Qandeel, tên thật là Fauzia Azeem, có nội dung: "Bất kể bị người ta cố tình dìm tôi xuống đáy bao nhiều lần đi nữa, tôi vẫn sẽ là một chiến binh, chiến đấu chống lại họ. Qandeel Baloch truyền cảm hứng đến cho những phụ nữ bị đối xử tệ bạc. Tôi biết các bạn sẽ tiếp tục ghét tôi, nhưng ai quan tâm chứ?"

Hồi tháng 3, Baloch đăng một video cam kết sẽ thực hiện một điệu múa thoát y nếu như đội bóng cricket của Pakistan trở thành nhà vô địch trong giải thi đấu cricket thế giới Twenty20.

Sau cái chết của Baloch, khá nhiều thành viên mạng xã hội còn ca ngợi hành động giết người của Waseem, thậm chí còn xem việc cô qua đời là "tin tốt lành".

Một trong số những bức hình gợi cảm của Qandeel trên tài khoản mạng xã hội. Ảnh: Instagram

Theo một số nguồn tin địa phương, Waseem rất không hài lòng, thậm chí tức giận trước những chia sẻ của em gái trên mạng và từng đe dọa cô.

"Các anh trai của Baloch từng yêu cầu cô ấy hãy bỏ nghề người mẫu đi", người nhà nạn nhân cho biết.

Bố mẹ Baloch cho hay cô bị Waseem siết cổ tới chết sau khi cả hai xảy ra tranh cãi nảy lửa. Hiện Waseem đã bỏ trốn và vẫn chưa bị bắt.

Những vụ giết người nhằm mục đích giữ danh dự xảy ra khá thường xuyên ở Pakistan. Vấn đề này đã được phản ánh trong bộ phim tài liệu A Girl in the River, do nhà làm phim từng giành giải Oscar Sharmeen Obaid-Chinoy sản xuất.

Cái chết của Baloch diễn ra chỉ ba tuần sau khi cô viết thư gửi lên bộ trưởng nội vụ, tổng giám đốc Cơ quan Điều tra Liên bang (FIA) và cảnh sát thủ đô Islamabad, yêu cầu được bảo vệ tính mạng. Trong thư, cô khẳng định tính mạng đang bị đe dọa khi nhận được nhiều cuộc điện thoại dọa giết.

Hướng Dương