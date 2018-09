Dân Quảng Ngãi đào được 1,4 kg vàng

Ông Đinh Văn Minh cùng một số thanh niên ở xã Sơn Thành, huyện miền núi Sơn Hà (Quảng Ngãi) đào được 1,4 kg vàng ở đầu nguồn suối Trà Veo.

Ngày 25/7, ông Đinh Văn Thương, Trưởng Công an xã Trà Xinh, huyện miền núi Tây Trà cho biết, trong lúc đào đãi vàng trái phép ở khu vực suối Đỏ, một nhánh khu vực đầu nguồn dòng suối Trà Veo, nhóm của ông Đinh Văn Minh (quê xã Sơn Thành, huyện Sơn Hà) đã trúng đậm khoảng 1,4 kg vàng cám.

Họ mang theo gạo, máng gỗ, mâm sắt, xà beng, dựng lều bạt làm lán trại giữa rừng để khoét núi đào hầm lấy đất đá đào đãi vàng trái phép. Ảnh: Văn Minh

"Lần đầu nhóm của ông Minh đào được cục quặng khoảng 1,2 kg, sau đó lọc ra được 8 lạng vàng cám. Sau đó một ngày, nhóm của ông Minh lại đãi được khoảng 6 lạng vàng. Tổng cộng nhóm phu vàng này trúng khoảng 1,4 kg vàng", ông Thương cho hay.

Sau khi nghe tin ông Minh trúng đậm vàng, suốt ba ngày qua, hàng trăm người khắp nơi đổ xô về vùng cao Tây Trà để đào đãi vàng trái phép, trong đó hầu hết là người dân ở xã Sơn Thành và các xã lân cận, huyện miền núi Sơn Hà.

Chiều tối 23/7, anh Đinh Văn Sô (36 tuổi) trong lúc đào hầm đãi vàng ở khu vực đầu nguồn suối Trà Veo đã bị cây cổ thụ ngã ngay cửa hầm, đè chết. Hay tin, hàng trăm phu vàng hoảng hốt tháo chạy khỏi rừng. Tuy nhiên, đến sáng 25/7, nhiều nhóm người tiếp tục quay trở lại tìm về đầu nguồn suối Trà Veo tìm vàng.

Đào hầm xuyên núi Cà Nhút ở huyện vùng cao Tây Trà lấy đất đá đãi vàng với hy vọng đổi đời. Ảnh: Văn Minh.

Ông Nguyễn Trung Tập, Bí thư Huyện ủy Tây Trà bày tỏ lo lắng trước việc người dân ùn ùn kéo nhau làm "vàng tặc" không chỉ gây nguy hiểm cho tính mạng, hầm dễ sập vào mùa mưa lũ, ô nhiễm môi trường đầu nguồn mà các thành phần tội phạm, nghiện hút có khả năng đổ về đây tranh giành lãnh địa gây mất an ninh trật tự.

Thống kê của Công an huyện Tây Trà, từ năm 2013 đến nay, ít nhất có ba người chết do sập hầm vàng, cây cổ thụ đè. Lực lượng công an, quân đội, dân quân tự vệ tổ chức gần 60 lượt truy quét nạn đào đãi vàng trái phép, tiêu hủy 45 lán trại cùng nhiều máy móc, thiết bị, dụng cụ đào đãi vàng; tạm giữ hơn 90 xe máy, xử lý hành chính 45 phu vàng.

Huyện Tây Trà đang tiếp tục lập nhiều chốt chặn; tập trung tuyên truyền, vận động người dân không đào đãi vàng trái phép khu vực đầu nguồn, nhất là mùa mưa lũ đang đến gần để tránh nguy hiểm tính mạng.

Văn Minh