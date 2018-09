Đâm xe container, tàu hỏa văng khỏi đường ray

Sau khi va chạm với container ở Vụ Bản (Nam Định), đầu tàu chở khách và một toa khác đã bắn khỏi đường ray. Lái và phụ tàu bị thương nặng.

Gần 2h sáng, xe container chở 25 tấn gạo, do tài xế Chu Văn Thắng (40 tuổi, quê Hải Phòng) điều khiển, chạy trên Quốc lộ 10 rẽ qua đường sắt để vào xã Tân Thành (Vụ Bản, Nam Định) đã va chạm với tàu khách chạy tuyến Vinh - Hà Nội số hiệu D19E - 924.

Tai nạn xảy ra lúc 2h sáng nay khi chiếc container đậu chắn ngang đường sắt, đúng lúc này, đoàn tàu Vinh - Hà Nội chạy đến húc trúng.

Cú va chạm mạnh khiến đầu xe lửa bay khỏi ray, nằm vuông góc với đường sắt, chắn nửa Quốc lộ 10. Một toa chở khách cũng trật bánh đổ nghiêng.

Lái tàu là anh Nguyễn Văn Đồng (trú huyện Phú Xuyên, Hà Nội) và phụ lái Nguyễn Công Vũ (25 tuổi, trú Hà Đông, Hà Nội) bị thương nặng, được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định.

Theo ông Vũ Văn Luyện, Giám đốc công ty Quản lý đường sắt Hà Ninh, nguyên nhân tai nạn do lỗi thiếu quan sát của tài xế container chở gạo. Đoạn này là đường ngang dân sinh trái phép, do doanh nghiệp Việt Trung tự mở. Ngành đường sắt đã nhiều lần tổ chức tháo dỡ, giải tỏa nhưng doanh nghiệp Việt Trung vẫn tái lập.

Cú va chạm mạnh khiến đầu tàu và một toa văng khỏi ray, lái và phụ lái tàu bị thương nặng, nhưng không nguy hiểm tính mạng. Hơn 300 khách được ngành đường sắt điều ôtô đến chở về Hà Nội.

"Trước đó, Công ty Hà Ninh đã gửi văn bản kiến nghị tỉnh Nam Định, huyện Vụ Bản hỗ trợ tháo dỡ đường ngang trái phép nhưng không thấy thực thi", ông Luyện cho biết thêm.

Tại cơ quan công an, tài xế container Chu Huy Thắng thừa nhận, do chủ quan, không nghĩ có tàu đến nên đánh xe đỗ trong đường sắt chờ bảo vệ doanh nghiệp mở cổng. "Thấy tàu đến, do hoảng sợ, tôi đã nhấn ga nhưng quên không vào số khiến xe không chạy ra được khỏi đường sắt", tài xế Thắng khai.

Đến 4h30 sáng, lực lượng chức năng dùng cẩu lôi được xe container ra khỏi đường sắt. Còn đầu máy và toa tàu đang được di chuyển khỏi hiện trường.

Lãnh đạo Ban ATGT Đường sắt Việt Nam cho biết, 315 hành khách đi từ Vinh về Hà Nội may mắn an toàn. Ngành đường sắt đã huy động 10 ôtô đến hiện trường để vận chuyển khách về Hà Nội. Việc cứu hộ đoàn tàu dự kiến kết thúc trong sáng nay.

VnExpress