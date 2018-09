Đám tang đau đớn của cả gia đình bị phóng hỏa ở Vĩnh Long

Nhìn 3 cỗ quan tài của anh Thắng và vợ con qua đời trong vụ phóng hỏa mới một ngày trước, nhiều người không cầm được nước mắt.

Căn nhà ở bờ kênh Lá, xã Trung Thành Tây, huyện Vũng Liêm (Vĩnh Long) sáng nay nghi ngút khói hương. Thỉnh thoảng bà Trần Thị Son lại nức nở: “Trời ơi! Con cháu tôi chết oan ức, tức tưởi quá!”. Trong góc nhà, chồng bà nín lặng, gương mặt thất thần nhìn 3 cỗ quan tài của con trai Nguyễn Đức Thắng, con dâu Đặng Thị Thúy và đứa cháu nội mới 4 tuổi Nguyễn Ngọc Hân. Cả ba đều là nạn nhân trong vụ án phóng hỏa đốt nhà xảy ra hai ngày trước.

Ba cỗ quan tài gia đình anh Thắng đặt cạnh nhau. Ảnh: Cửu Long

Anh Thắng là con cả trong gia đình, dưới anh có 3 người em gái. Trong 3 em gái thì một người đã lấy chồng ở Long An, hai người còn lại đi làm ở TP HCM, thi thoảng mới về thăm nhà. Thắng cưới vợ được 5 năm, sống chung với cha mẹ.

Đến viếng đám tang, nhiều bà con làng xóm không thể kìm được nước mắt. Ai ai cũng cho biết vợ chồng anh Thắng yêu thương nhau, sống chan hòa với mọi người. “Tội nghiệp con bé 4 tuổi. Mỗi lần theo cha mẹ qua tiệm tạp hóa mua đồ, cháu rất lễ phép, dễ thương. Sau vụ cháy, thấy đôi dép nhựa của cháu nằm phía trước cửa, quay đầu vào trong căn chòi mà rớt nước mắt…”, bà Nguyễn Thị Hà ở ấp Trung Hậu, xã Trung Thành Tây, kể.

Sau 2 ngày xảy ra vụ cháy, hiện trường gần như còn giữ nguyên vẹn. Các vật dụng bên trong căn chòi như giường chiếu, mền gối... cháy rụi. Cánh cửa sổ nơi anh Thắng cố thoát ra ngoài còn bám nhiều mảng da. Cách căn chòi chừng 10 m, bầy vịt, thỏ, heo của vợ chồng anh Thắng kêu la. Phía góc khu vườn, mấy người hàng xóm đang đào đất, xây huyệt mộ cho 3 nạn nhân...

Bên trong căn chòi bị phóng hỏa. Ảnh: Cửu Long

Theo lời người thân, như thường lệ, sau buổi cơm chiều 25/5, anh Thắng cùng vợ con ra căn chòi gạch, lợp tôn khoản 12 m2 nằm giữa khu vườn, cách nhà cha mẹ khoảng 400 m giữ bầy vịt xiêm, thỏ, heo và vườn cây ăn trái... Đến rạng sáng 26/5, nhiều người nghe tiếng nổ lớn và ngọn lửa phát ra dữ dội từ căn chòi. Nghe tiếng kêu cứu, bà con hàng xóm chạy sang cứu giúp. Khi những người đầu tiên chạy đến, anh Thắng đã cố thoát ra ngoài qua cửa sổ (cửa chính bị chốt từ phía ngoài) đang ngồi bệt xuống đất, toàn thân bị lột gần hết da, 2 mắt không còn thấy đường.

Gần 10 phút sau, lửa được dâp tắt, mọi người cửa xông vào thì thấy vợ và cháu bé 4 tuổi con anh Thắng chết cháy, nằm co dưới nền nhà. “Trước khi ngất lịm, Thắng lần thứ 3 trăn trối “Chắc con không sống nổi. Ông nhớ đi báo công an là có người đốt nhà, làm chết vợ và con của con!", ông Mã Thành Tâm, một trong những người đầu tiên đến hiện trường cho biết. Được đưa đi cấp cứu ngay nhưng anh Thắng cũng qua đời sau đó một ngày vì vết bỏng quá nặng.

Công an khám nghiệm hiện trường, tìm thấy dấu chân, một can nhựa 10 lít, ca nhựa có mùi xăng, đèn pin... Qua sàng lọc, ngày 27/5, Công an Vĩnh Long bắt Trần Quốc Gia (38 tuổi, ngụ xã Đông Bình, TX Bình Minh, cách gia đình anh Thắng 50 km), nghi phạm vụ phóng hỏa.

Trần Quốc Gia đang nghe công an đọc lệnh bắt sáng 27/5. Ảnh: Cửu Long

Bước đầu, Gia khai nhận, anh ta có tình cảm với em út anh Thắng. Trong những lần đến nhà chơi, Gia và anh Thắng mâu thuẫn vì người anh không ủng hộ mối quan hệ này nên phóng hỏa giết cả gia đình nạn nhân.

Cửu Long