Đẫm nước mắt ngày tang của 3 nữ sinh bạc mệnh

Hoàng Thị Trà My, nữ sinh được người dân cứu sống sau vụ sa chân xuống hố sâu giữa dòng sông Trà Khúc. "Lúc từ bến đò Bẻo vượt sông qua bờ bên kia, nước sâu nhất chỉ đến ngực. Ai ngờ lúc quay về mưa dông trên nguồn đổ về đã khiến nước dâng cao lút đầu khiến cả nhóm bị hẫng chân. Chỉ có em may mắn được bà con đến cứu kịp", My nức nở bên linh cữu bạn thân chiều 23/5.