Đám cưới xúc động trên giường bệnh của chàng trai ung thư

10 tiếng sau khi cử hành hôn lễ tại bệnh viện, anh Rowden Go Pangcoga, người Philippines, trút hơi thở cuối cùng.

Cặp đôi trao nhau nụ hôn ngọt ngào trong đám cưới.

Hasset Go, người đăng tải video đầy xúc động này lên trang Youtube, cho biết em trai anh là Rowden Go Pangcoga , 29 tuổi, và bạn gái Leizel May dự định kết hôn vào ngày 8/7 tới, đúng vào dịp sinh nhật tuổi 30 của Rowden.

Tuy nhiên, hồi tháng 5, chàng trai trẻ biết tin mình đang mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối và không còn sống được bao lâu nữa. Trước khi qua đời, mong muốn lớn nhất của anh là được làm đám cưới với người bạn gái lâu năm Leizel. Cả hai cũng đã có với nhau một cô con gái 2 tuổi xinh xắn.

Cô con gái của cặp đôi tạo dáng đáng yêu trong đám cưới bố mẹ.

Do đang phải nằm điều trị trên giường bệnh và không thể tự bước vào lễ đường, người thân của Rowden đã quyết định sẽ hiện thực hóa giấc mơ đó bằng việc tổ chức hôn lễ cho cặp đôi ngay tại bệnh viện. Những người chứng kiến đã không cầm được nước mắt trong giờ phút cặp đôi trao lời tuyên thệ và nhẫn cưới.

10 tiếng sau khi tổ chức đám cưới, Rowden trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện, vào ngày 11/6.

Video được đăng lên Youtube vào ngày 18/6 đã khiến nhiều người xúc động. Hiện tại nó thu hút hơn 2,4 triệu lượt xem.

Đám cưới xúc động của chàng trai ung thư trên giường bệnh

Hướng Dương

(Video: Youtube)