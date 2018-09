'Đám cưới ma' cho cặp nam nữ chết đuối

Chàng trai chết đuối tại chính nơi cô gái gặp nạn. Họ gặp gỡ và yêu nhau ở cõi âm rồi chàng trai nhập vào em ruột và đòi cưới vợ.

Đã 3 năm trôi qua kể từ ngày gia đình ông Nguyễn Văn Hồng (sinh năm 1952, tên thường gọi Hai Lũy) và bà Hứa Thị Bốn (sinh năm 1956, thôn Mỹ Tân, xã Đại Phong, huyện Đại Lộc, Quảng Nam) tổ chức đám cưới ma cho người con trai đã khuất và vong hồn một cô gái chết đuối trên cùng một khúc sông nhưng người dân địa phương vẫn xôn xao bàn tán.

Trong trận đại hồng thủy năm 1999, cả một vùng rộng lớn ven sông Vu Gia (huyện Đại Lộc) bị nhấn chìm trong biển nước. Năm đó, làng Tân Mỹ nằm bên cạnh dòng Vu Gia cũng có đến hàng chục mạng người bị nước cuốn trôi. Khi bão lũ đi qua, nước bắt đầu rút, ông Hai Lũy mới cùng nhiều trai tráng ở thôn đi vớt xác của 7 người bị chết xóm bên. Việc quét rửa bùn đất ở nhà, ông giao lại cho đứa con trai lớn tên Nguyễn Văn Thanh (sinh năm 1980, lúc này mới 19 tuổi) lo liệu.

Anh con trai này sau khi dọn dẹp xong đã rủ người bạn cạnh nhà đi ra phía cồn đất cao dẫn bò về chuồng. Khi hai thanh niên chèo ghe ra đến giữa sông, bỗng bất ngờ bị lật và bị nước cuốn trôi. Cả hai cố gắng bơi vào bờ nhưng Thanh bị đuối sức, sau vài tiếng kêu cứu rồi chìm nghỉm.

Trước khi chết, Thanh vẫn cố ngoi lên, chới với. Một người dân lúc này đang đứng trên bờ nhưng bất lực, không thể cứu được. Sau nhiều giờ đồng hồ tập trung tìm kiếm, đến khi được ông Lê Văn Hải (sinh năm 1960, ngụ xóm dưới, cùng thôn Tân Mỹ) cầm cây sào cắm đúng vị trí xác của Thanh, người dân mới đưa được nạn nhân lên bờ.

Cũng ở ngay khúc sông này, nhiều năm trước, cô con gái của ông Lê Văn Hải tên Lê Thị Hội, khi đó mới 11 tuổi, đi hái rau và bị sảy chân chết đuối. Nghe tiếng kêu cứu, hàng chục người dân đang ở gần lao đến tức thì, thế nhưng cô bé vẫn bị dòng nước cuốn mất, không ai nhìn thấy được. Lúc này, ông Hai Lũy mới tình cờ đi ngang qua biết chuyện, vừa ngụp lặn đã đưa được Hội lên bờ. “Còn nước còn tát”, ông Hai Lũy liền hô hấp nhân tạo với mong muốn cứu sống cô bé nhưng vô vọng.

Di ảnh của Thanh, chàng trai được cha mẹ tổ chức đám cưới khi đã chết.

Trở lại cái chết của con trai tên Thanh, ông Hai Lũy cũng nén đau thương cùng người thân lo mời thầy bà về tổ chức lễ lạt cho đứa con trai không may mất mạng. Tuy nhiên, theo quan niệm của một số người mê tín dị đoan, những người chết trẻ mà lại chết nước thường rất linh thiêng, vì vậy gia đình ông Hai Lũy không quên thỉnh thầy chùa về cầu siêu, mong cho linh hồn con siêu thoát.

Bẵng đi một thời gian, vào năm 2009, trong gia đình ông Hai Lũy bỗng dưng xuất hiện nhiều câu chuyện đầy tính liêu trai không thể giải thích được. Câu chuyện bắt đầu khi đến ngày giỗ lần thứ 10 của Thanh. Trong lúc đang ngồi bày tiệc, đứa con trai thứ của ông Hai Lũy tên Nguyễn Văn Tuấn (sinh năm 1984) bỗng dưng ngồi khóc nức nở rồi ôm chầm lấy bà Hứa Thị Bốn (sinh năm 1956, mẹ của Thanh và Tuấn) gọi: “Mẹ ơi, con nhớ mẹ quá. Lâu nay chết đi, con không được ở cạnh mẹ”…

Ai nấy không biết chuyện gì, lại tá hỏa khi nhận thấy người Tuấn toàn thân tay chân lạnh ngắt, biểu hiện đi đứng, nói năng tự nhiên lại giống với Thanh ngày xưa. Tuấn đứng phắt dậy đi rót nước chè vẫn sôi sùng sục trên bếp để uống, rồi châm lửa hút thuốc lá trong khi lâu nay anh này không hề biết đến điếu thuốc.

Sau đó, Tuấn băng ngang qua đám người, tiến thẳng đến, chỉ vào mặt một hàng xóm đến ăn giỗ rồi nói: “Tại sao anh đứng trên bờ thấy tôi với tay mà không xuống cứu”, khiến người này một phen thất kinh xen lẫn xấu hổ. Đặc biệt hơn, Tuấn lại gần ông Hai Lũy trách: “Hôm qua tui thấy ba đánh mẹ đó. Từ rày ba đừng to tiếng, đừng đánh mẹ nữa nghe”.

Đến lúc này, mọi người mới nghĩ đến chuyện linh hồn Thanh đang về và “dựa xác” Tuấn. Anh này có một thời gian dài liên tiếp không có mặt ở địa phương. Sau khi hết đi nghĩa vụ quân sự, Tuấn đi học rồi đi làm xa. Trong ngày giỗ anh, Tuấn cũng mới vừa về đến nhà tức thì và hoàn toàn không được ai kể lại việc trong gia đình có mâu thuẫn hay những chuyện xung quanh hàng xóm.

Chưa hết, Tuấn còn quay sang dặn dò mọi người trong gia đình từ nay đừng cắt cổ gà, vịt và tuyệt đối phải làm đồ chay trong ngày giỗ. Đặc biệt hơn, Tuấn tâm tình, khi chết, Thanh có gặp cô bé chết đuối tên Hội năm xưa và cả 2 đã… yêu nhau nhiều năm qua.

Do duyên số trời định của 2 gia đình, nên mới để cho ông Hai Lũy vớt xác Hội, ông Hải vớt xác Thanh lúc chết, nói cách khác là “vớt xác chéo” người này với xác con của người kia. Vì cả 2 đứa trẻ chỉ sống kiếp gửi ở trần gian một thời gian, khi ở dưới “cửu tuyền” mới thực sự làm vợ chồng bên nhau mãi mãi. Được một thời gian yêu nhau, đến nay, Thanh và Hội quyết định… tiến đến hôn nhân. Vì vậy mà Thanh quay về báo cho ba mẹ biết để tổ chức lễ cưới. Thanh cũng “ấn định” luôn ngày cưới cho mình vào ngày 6/5/2010 âm lịch.

Không tin điều viển vông, ông Hai Lũy quát tháo ầm ĩ, cho rằng anh con trai thứ ăn nói xằng bậy. Một số người chứng kiến cũng không tin rồi thử thách, hỏi những chuyện liên quan đến gia đình nhà cô bé Hội mất năm xưa, hỏi đến những người bạn của Thanh, cả lúc trước khi chết đã gặp ai, nói điều gì…

Nhưng kỳ lạ, Tuấn đáp vanh vách như thể mình là người trong cuộc. Còn phần ông Hai Lũy, cứ hễ cắt gà vịt là y như rằng ông liền bị đau tức, nghẹt thở giống như ai đó bóp cổ. Ông vốn là bợm nhậu, trước đây không từ một thực phẩm gì, nhưng từ ngày đứa con căn dặn, hễ động đến một lát thịt chó, thịt trâu hay cá tràu, cá chép.. ông liền ói đến mật xanh mật vàng.

Sau đó, anh Tuấn nhiều lần không hiểu vì sao cứ mỗi lúc rùng mình, thấy lạnh nơi sống lưng, Tuấn lại lấy xe chạy về nhà dù đang làm việc cách 70 km. Đến nơi, Tuấn bỗng khóc hu hu gọi mẹ, một lúc lại lên giọng nhắc đi nhắc lại những việc mà ba má phải làm lễ cưới. Có như vậy mới sống yên ổn được. Xong đâu đó, Tuấn ra đưa tay che miệng ngáp và ngồi bệt xuống mệt lử. Đến khi tỉnh táo, Tuấn không hiểu lý do gì mình lại có mặt ở nhà.

Lễ cưới xôn xao cả huyện Đại Lộc diễn ra cách đây đã 3 năm, nhưng cho đến nay vẫn là đề tài “nóng” ở địa phương. Ảnh minh họa.

Sáng sớm ngày 6/5/2010 (âm lịch), người làng kéo đến nhà ông Hai Lũy rất đông để xem “đám cưới ma”. Đôi tân nương, tân lang đều đã khuất tên Nguyễn Công Thanh và Lê Thị Hội được thay bằng hình nộm. Riêng chú rể thi thoảng vẫn “ứng” vào người em trai.

Đám cưới với đầy đủ nghi lễ, có sự chứng kiến của nhà gái dù rằng họ không tin lắm. Ông Lũy kể, vào ngày 6/5 đó, gia đình tổ chức rước dâu về nhà chồng, còn gọi lễ gia tiên. Gia đình cũng sắm đầy đủ tiền vàng, áo quần cô dâu, nhẫn, vòng cổ… nhưng tất cả đều bằng giấy. Lễ vật cúng gia tiên gồm mâm trầu cau, cặp trà, cặp rượu, cặp nến, đĩa hoa quả… và những thứ này thì phải thật.

Ban đầu, một thầy cúng ở Hà Nha (thuộc xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc) làm chủ lễ, bước vào nhà trai và nói mọi người tránh ra để cô dâu bước vào. Khi cô dâu được mọi người tưởng tượng đi vào, cả nhà trai và đại diện nhà gái… quỳ rạp người cúi lạy, cầu nguyện cô dâu chú rể phù hộ độ trì. Sau khi thầy cúng nêu tên tuổi, lý do, chú rể (người em trai đang bị “ứng nhập” thay thế) đứng lên thắp hương ông bà tổ tiên, rót rượu mời hai bên nội ngoại… Chú rể này cũng không quên kể lại những ký ức tuổi thơ, những “uẩn ức mà bấy lâu nay ôm ở dưới suối vàng”.

Cũng theo lời ông Hai Lũy, trước khi làm lễ gia tiên, gia đình ông phải tiến hành vớt vong cô dâu ở dưới sông bởi trước đây gia đình ông Hải có vớt vong con gái nhưng không làm đủ thủ tục, khiến hồn cô bé Hội vẫn còn ở dưới nước. Nhưng nhờ vậy mà Hội mới có duyên gặp được Thanh.

Khi đã là người nhà Thanh thì lúc này, ông Hai Lũy phải tiến hành các thủ tục vớt vong thay cho gia đình ông Hải, để cả 2 đứa “được tự do đi lại với nhau”. Khi các thủ tục vớt vong xong, họ mang về nơi gửi vong là điện Hà Nha, tiếp tục làm lễ đính hôn.

Lúc đầu, gia đình nhà gái không chịu nhưng vì muốn coi thử “con bé mình đã như thế nào” nên họ cũng đến. Lễ đính hôn tiến hành ở điện cũng với rất nhiều thủ tục trao nhẫn, cho tiền… (đều bằng giấy) rồi tất cả về tham dự lễ gia tiên tại nhà ông Hai Lũy.

“Ban đầu khi nghe cô đồng xướng tên rồi nói “2 vong hồn” đang vào khiến những ai chứng kiến đều lo sợ, cứ ngỡ phim kinh dị. Tôi đứng bên cạnh mà người cứ run cầm cập. Nhưng bình tĩnh lại, tôi cũng tranh thủ hỏi “con bé Hội” vì nghe nói cô dâu đã về, đang “ứng” vào anh Tuấn để kiểm tra thêm. Tôi thấy con bé biết cũng nhiều điều về gia đình tôi lắm, cả những chuyện xung quanh xóm làng sau này nữa”, ông Lê Văn Hải nói.

Bà Bốn kể thêm, thời gian về sau, Thanh thường “nhập hồn” vào đứa em trai để về thăm bố mẹ. Bất kể đêm ngày, cứ đến gần ngày giỗ hay các ngày rằm, mùng một, Thanh lại “ứng” vào Tuấn, bắt Tuấn chạy xe về quê, rồi kể đủ thứ về “cuộc sống ở dưới ấy” cho mọi người. Đặc biệt trong các tiệc quan trọng, Thanh còn dẫn Lê Thị Hội về nữa. Tất nhiên, Hội thì không ai nhìn thấy, chỉ tưởng tượng đang đứng bên cạnh Thanh.

Sự thật thì nhiều người cho rằng do ông bà Hai Lũy thương con quá nên đã để một số bà đồng lợi dụng trò mê tín dị đoan trục lợi. Về phía chính quyền, ông Lê Văn Ngưu, Phó chủ tịch UBND xã Đại Phong cho biết ngay sau “lễ cưới ma”, công an và các đoàn thể đã đến làm việc, nhắc nhở gia đình ông Hai Lũy nhằm tránh tiền lệ xấu về sau này. Còn những việc làm khác theo tập tục dân gian, theo ông Ngưu, địa phương không thể can thiệp được bởi đó cũng là cách để những người thân xoa dịu nỗi đau.

Theo Pháp Luật & Thời Đại