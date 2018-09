Đâm chết trai làng khi đi chúc Tết

Khi sang làng bên chúc Tết, hai nhóm thanh niên đã xảy ra mâu thuẫn, gây gổ khiến một người chết và một người bị thương.

Khoảng 15h30 ngày 2/2 (mùng 3 Tết), một vụ xô xát đã xảy ra tại thôn Bộ Hổ, xã Thượng Vũ, huyện Kim Thành, Hải Dương khiến một người chết ngay tại chỗ, một người bị thương phải đi cấp cứu tại bệnh viện.

Ngay sau đó, hung thủ được xác định là Phan Đình Thiện (sinh năm 1992, trú tại thôn Tường Vu, xã Cộng Hòa, huyện Kim Thành), nạn nhân trong vụ án mạng này là Hoàng Văn Tuyền (sinh năm 1992, trú tại thôn Bộ Hổ, xã Thượng Vũ, Kim Thành) và Hoàng Văn Hùng (sinh năm 1997, cùng trú tại thôn Bộ Hổ).

Theo tài liệu của cơ quan công an, trước đó, 3 nam thanh niên gồm: Phan Đình Thiện, Đoàn Hữu Hiếu (sinh năm 1997) và Nguyễn Đức Phương Đan (sinh năm 1994, cùng trú tại thôn Tường Vu, xã Cộng Hòa, Kim Thành) đến nhà Nguyễn Thị Trang (sinh năm 1997) chúc Tết và rủ chị Trang đi chơi.

Ngay sau đó, cả 4 người lên xe để đi chơi thì bị nhóm người thôn Bộ Hổ, xã Thượng Vũ trong đó có Hoàng Văn Hùng và Hoàng Văn Tuyền đi trên 3 xe máy từ phía sau vượt lên, ép dừng xe lại.

Hiện trường vụ án mạng xảy ra.

Tại đây, giữa 2 bên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau. Phan Đình Thiện đã dùng dao bấm đâm vào ngực trái Hoàng Văn Tuyền, đâm một nhát vào đùi Hoàng Văn Hùng. Hậu quả làm Hoàng Văn Tuyền chết tại hiện trường, Hoàng Văn Hùng bị thương phải đi bệnh viện cấp cứu.

Theo người cô của nạn nhân là bà Hoàng Thị Hiền (58 tuổi) cho biết, Tuyền là người hiền lành, không hề gây mâu thuẫn với ai, đang làm công nhân đường sắt. “Bố mẹ Tùng sinh được 3 người con, Tùng là con út. Khoảng gần 16h ngày 2/2, gia đinh nhận được tin cháu nó bị đâm ngoài cánh đồng. Khi gia đình chạy ra thì cháu nó nằm dưới cánh ruộng, sau đó bố cháu mới bế cháu lên trên vệ đường. Khi tắm rửa cho cháu thì thấy có một vết thương ở đùi và vết đâm ở ngực".

Nhiều người dân ở đó cho rằng, nạn nhân là người hiền lành không hề gây mâu thuẫn với bất cứ ai, sự việc hôm đó có thể là do bộc phát nên Tuyền và nhóm bạn mới có hành động xô xát như vậy.

Ông Nguyễn Hữu Tá, trưởng công an xã Thượng Vũ cho biết, nạn nhân sinh năm 1992 ở nhà làm ruộng và chưa có tiền án tiền sự, không có mâu thuẫn với ai ở địa phương. “Khi xảy ra vụ án mạng tôi có mặt ngay tại hiện trường để bảo vệ hiện trường và đồng thời báo cáo lên công an huyện. Bố mẹ nạn nhân Tuyền đều làm ruộng, kinh tế khá giả, hiện tại anh Tuyền đang làm nghề tự do, trước đó anh Tuyền có xin vào làm công nhân đường sắt nhưng sau đó không làm”, ông Tá cho biết thêm.

Ông Phan Đình Non, bố của Thiện, cho rằng, con mình đâm chết người là do tự vệ.

Ông Phan Đình Non, bố của Thiện cho rằng, sự việc xảy ra là do Thiện bị dồn vào bước đường cùng, phòng vệ chính đáng. Thiện mới đi bộ đội về và đang theo học tại trường y.

"Tôi nghe những người đi cùng về nói lại, khi con tôi cùng bạn vào thôn Bộ Hổ bên Thượng Vũ chơi, lúc ra về có 3 xe máy với 6 thanh niên rượt đuổi, con tôi bị ép xe nên không chạy được. Thiện bị ốp gạch ngay vào đầu choáng váng gục ngay xuống đường. Không dừng lại ở đó, mấy đứa kia còn lao vào đánh Thiện. Cháu Thiện không biết vớ được con dao ở đâu nên đã đâm chết con người ta”, ông Non cho biết.

Nước mắt nghẹn ngào, ông Non cho biết: “Vợ chồng tôi sinh được 3 đứa con, đứa con gái đi lấy chồng, còn thằng lớn bị tai nạn giao thông mới mất cuối năm 2011. Thiện mới đi bộ đội về, được nhà nước tạo điều kiện cho đi học ở một trường y. Gia đình là nông dân, vay mượn tiền bạc cho con ăn học, giờ tôi héo mòn và tuyệt vọng quá. Cháu nó bị dồn vào bước đường cùng nên mới tự vệ thôi”.

Bà Nguyễn Thị Phú, Trưởng thôn Tường Vu, xã Cộng Hòa, huyện Kim Thành (Hải Dương) cho biết, Thiện là người hiền lành ngoan ngoãn, chưa hề gây mâu thuẫn với ai, gia đình Thiện là những người hiền lành, kinh tế bình thường. Vụ việc đang được công an tỉnh Hải Dương điều tra làm rõ.

Theo Đời Sống Pháp Luật