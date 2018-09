Đâm chết bạn gái trong phòng ngủ vì bị từ chối

Đang nghỉ ở gian nhà trong thì ông Long nghe tiếng con gái kêu cứu vì bị bạn trai đâm chết do từ chối tình cảm của hắn.

Đã gần một tuần trôi qua nhưng người dân xã Tràng Sơn, Đô Lương, Nghê An vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ án Trần Anh Tú (18 tuổi, trú tại xóm 4, xã Đông Sơn, huyện Đô Lương) đâm chết chị Trần Thị Quỳnh (18 tuổi, xóm 10, xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương) vì bị từ chối yêu rồi tự tử bất thành.

Ngồi thất thần trước bàn thờ con gái, ông Trần Văn Long (42 tuổi, bố nạn nhân) kể lại phút giây con gái mình bị chính bạn trai đâm chết ngay ở nhà trong nỗi đau đớn tột cùng. Ông cho biết, khoảng 19h ngày 25/12, gia đình ông vừa ăn cơm xong và đang xem TV thì có 3 thanh niên ở xã Đông Sơn đến nhà chơi. Trong số đó có Trần Anh Tú, người theo đuổi, tán tỉnh chị Quỳnh gần một năm nay. Hai người còn lại tên Tài và Cương.

Ông Long kể: “Trời lạnh nên Quỳnh và 2 đứa em gái đốt lửa sưởi ấm ở góc bếp. Khi nhóm thanh niên đến chơi, chúng vào đó để nói chuyện cho vui nên tôi cũng không để ý gì. Đến khoảng 20h, tôi nghe tiếng xe máy nổ ngoài sân, nhìn ra thì thấy Tài và Cương lên xe máy về trước, còn Tú vẫn ngồi lại chơi”.

Ông Long đau đớn bên giường ngủ, nơi con gái bị sát hại.

Khoảng 30 phút sau, ông Long đang nằm nghỉ ở gian nhà trong thì bất ngờ nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh của con gái từ ngoài nhà: “Cha ơi, cứu con với, tên Tú đâm con một nhát rồi”. Quá hoảng hốt, ông Long chạy ra thì thấy cảnh tượng hãi hùng, khi con gái nằm gục bên vũng máu ngay trên giường ngủ, còn tên Tú cũng nằm vật vã ngoài sân nhà, trên tay còn một con dao nhọn.

Ngay sau đó, người thân nạn nhân và người dân đã nhanh chóng đưa chị Quỳnh và Tú đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Đô Lương. Do vết thương quá nặng, chị Quỳnh đã tử vong, còn Tú được đưa đi điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị tỉnh Nghệ An và đang được Công an huyện Đô Lương canh giữ.

Bà Đậu Thị Hà (39 tuổi, mẹ nạn nhân Quỳnh) liên tục ngất lên ngất xuống từ khi nghe tin con gái bị bạn trai đâm chết ngay tại nhà mình. “Con ơi, răng con lại chết thảm như thế này. Con có tội tình gì mà nó lại đâm con chết…”, bà Hà khóc nức nở gọi tên con.

Quỳnh là chị cả trong gia đình có 4 chị em. Tốt nghiệp THPT, Quỳnh đăng ký dự thi đại học nhưng không đỗ, nên xin vào làm công ty may mặc ở xã Xuân Sơn để kiếm thêm thu nhập, phụ giúp bố mẹ nuôi 3 em nhỏ ăn học.

Khoảng một năm nay, Trần Anh Tú theo đuổi, đến nhà tán tỉnh và nhiều lần ngỏ lời yêu chị Quỳnh, nhưng chị từ chối. “Nhiều lần tôi đã khuyên can con không nên đi lại với Tú vì nó là đứa sống buông thả, mối quan hệ bạn bè phức tạp. Chính Quỳnh cũng đã thẳng thừng cự tuyệt tình cảm của Tú", cha mẹ nạn nhân cho biết. Mỗi lần Tú đến nhà chơi, gia đình ông Long biết chuyện Tú có tình cảm với Quỳnh nên không bằng lòng. Có lần, Tú còn quỳ xin lỗi để Quỳnh chấp nhận tình cảm của Tú.

Từ ngày Tú ra tay sát hại bạn gái, căn nhà cấp 4 của gia đình Tú vừa mới xây xong được ít tháng cũng đóng cửa im ỉm. Một hàng xóm gia đình Tú cho hay: “Cả cái xóm này không lạ gì tính nết của thằng Tú, nó ngang bướng và khó bảo lắm. Có lúc vì xích mích chuyện hàng xóm mà nó cầm dao đuổi theo tôi, làm tôi phải bỏ chạy thoát thân…”.

Một số nhân chứng cho biết, trước ngày đâm chết chị Quỳnh, Tú đã ra chợ mua một con dao gọt hoa quả chuẩn bị sẵn và đe dọa sẽ giết chết chị Quỳnh nếu bị từ chối tình cảm. Tối 25/12, Tú giấu con dao nhọn trong áo khoác, đi đến nhà chị Quỳnh và ngỏ lời yêu thiếu nữ. Quỳnh kiên quyết từ chối liền bị Tú rút dao trong người ra đâm trúng tim.

Ngày 27/12, thượng tá Trịnh Thanh Long, Phó trưởng Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) cho biết, cơ quan công an đang canh giữ nghi can Trần Anh Tú tại bệnh viện. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo VOV