Đại úy công an say rượu, sàm sỡ hai phụ nữ

Trong lúc say xỉn sau bữa tiệc, một đại úy công an đã vô tư ôm hôn hai chị em người phụ nữ ngồi cùng bàn.

Ngày 3/12, Công an tỉnh Bến Tre cho biết Công an huyện Thạnh Phú vừa kỷ luật đại úy Lê Thanh Tùng, của Đội Điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an huyện Thạnh Phú vì đã có hành vi sàm sỡ với phụ nữ, gây ảnh hưởng đến uy tín của ngành công an.

Chị em chị Thy và Quyên người bị vị đại úy công an sàm sỡ.

Theo đó, vào trưa ngày 15/10, chị Thy và chị Quyên đang dự tiệc trong nhà một người bạn gần UBND xã Giao Thạnh thì ông Tùng đi ngang. Do trong bàn có người quen nên gọi ông Tùng vào. Trong lúc cả bàn đang dự tiệc vui vẻ thì vị đại úy bất ngờ quay sang ôm hôn chị Quyên trước mặt cả chục người.

Thấy ông Tùng có hành vi khiến nhã với em gái, chị Thy hỏi thì người này liền quay sang ôm hôn chị luôn. Bị hai chị em cùng một số người ngồi chung phản ứng gay gắt, ông Tùng đứng lên bỏ đi và tuyên bố, “tui làm công an, có gì qua xã giải quyết”.

Nghe vậy, chị em chị Thy liền đi theo qua trụ sở Công an xã để trình báo. Nhưng tại đây, một công an viên đã lẳng lặng dắt xe cho ông Tùng ra về. Quá bức xúc, chị Thy và Quyên phản ảnh vụ việc với ông Tăng Văn Quốc Toản, Phó trưởng Công an xã, thì ông này cũng đang trong tình trạng say rượu. Ông Toản tiếp tục có lời lẽ xúc phạm, khi hai chị phản ứng, ông còn ra lệnh cho hai công an viên còng tay lại.

Theo chị Thy, không những bị còng tay vô cớ, hai chị em chị còn bị đánh, đá nhiều cái vào mặt, cổ, bụng… Một lúc sau, hai chị được ông Lê Văn Tiến, Bí thư Đảng ủy xã phát hiện sự việc và yêu cầu tháo còng cho ra về để hôm sau giải quyết.

Vụ việc sau đó được hai chị Thy và Quyên tố cáo lên lãnh đạo Công an huyện và Công an tỉnh đã lập đoàn thanh tra để xác minh.

Thiện Nhân