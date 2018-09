'Đại tiệc' hụt của 500 giang hồ khét tiếng

Để đón đại ca ra tù, giới giang hồ dự định tổ chức tiệc quy tụ hàng trăm anh em tại khu nghỉ ven biển, thuê ca sĩ, nhóm nhảy, DJ hàng đầu.

Tại Hội nghị giao ban cảnh sát hình sự cả nước năm 2015 diễn ra cuối tháng 11, đại tá Lê Hồng Thắng (Trưởng phòng PC45 Công an Hải Phòng) cho biết đơn vị đã ngăn chặn được buổi “đại tiệc” dự kiến quy tụ khoảng 500 giang hồ khét tiếng cả nước.

Theo PC45 Công an Hải Phòng, đầu tháng 9, các trinh sát nắm được thông tin một dân "anh chị" cộm cán trên địa bàn đứng ra tổ chức buổi đại tiệc quy tụ giang hồ khắp nước, chủ yếu là giang hồ có tiếng tại Hải Phòng, Hà Nội, TP HCM, Quảng Ninh…

Tiệc sẽ được tổ chức ngoài trời ở khu vực sân gần bãi biển tại Khu du lịch Hòn Dáu Resort, quận Đồ Sơn, từ 17h ngày 6/9 đến 3h ngày 7/9. Khách dự kiến khoảng 300-500 người, mời nhiều ca sĩ hạng A, các DJ, nhóm nhảy nổi tiếng của Việt Nam về phục vụ. Hệ thống âm thanh, ánh sáng khủng được huy động phục vụ bữa tiệc. “Rượu mạnh, ma túy tổng hợp sẽ do những kẻ cộm cán của đất Cảng mang đến, tiềm ẩn rất nhiều bất ổn an ninh trật tự trong khu vực”, công an Hải Phòng cho biết.

Công an sau đó đã tiếp cận các tay "anh chị", sử dụng biện pháp thuyết phục; làm việc với người có trách nhiệm ở Khu du lịch Hòn Dáu Resort giải thích về những bất cập và những hậu quả khôn lường có thể đến nếu bữa tiệc diễn ra. Quản lý của Hòn Dáu Resort đã “chùn bước” khi biết bữa tiệc quá phức tạp như vậy.

Khu du lịch Hòn Dáu.

Một trong 6 đàn anh “nhóm trên” giới giang hồ đất Cảng tiết lộ, từ tháng 8, khi nghe thông tin một đại ca sẽ ra trại trong đợt xét ân giảm 2/9, họ đã bàn về bữa tiệc này. “Đây là việc nội bộ. Các anh em có việc nên chúng tôi định tổ chức một buổi gặp mặt để bàn bạc, kết hợp với chuyện đón một người anh em được hưởng khoan hồng. Tuy nhiên, anh này không được ra trại cộng với nhiều yếu tố nên buổi họp mặt đã bị hủy”, người này nói.

Một đại gia làm trong lĩnh vực xây dựng, cát ở Hải Phòng cho biết thêm, quy mô ban đầu chỉ ước chừng 100 khách mời. Tuy nhiên, khi nghe tin là đại ca được ra trại, lượng người muốn tham gia bữa tiệc tăng lên. "Chúng tôi nghĩ việc này chỉ là cuộc gặp gỡ nội bộ", vị đại gia nói.

Người đàn ông được tổ chức tiệc để đón tiếp là một trong những đại ca giang hồ đất Cảng. Tháng 8/2013, anh ta chạy chiếc Lexus 350 với tốc độ 100 km/h trên đoạn đường chỉ cho phép đến 50 km/h, tông chết hai người, làm hai người khác bị thương nặng nên bị phạt 3 năm 6 tháng tù.

Người này có nhiều tiền án, tiền sự, ngoài hoạt động bảo kê khai thác than lậu ở tỉnh Quảng Ninh, tổ chức đòi nợ thuê ở nhiều địa phương còn cầm đầu một nhóm chuyên lấn chiếm đất nông nghiệp ở quận Dương Kinh, xây nhà bán.

Theo Pháp luật TP HCM