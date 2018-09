Đại gia xổ số tự thiêu trên núi

Đến nhà bạn chơi, vị đại gia đi mua xăng, sau đó ra phía sau vườn ngồi xếp bằng, đổ xăng lên người và tự thiêu.

Sáng 29/4, thượng tá Đỗ Văn Mười Bốn, Chánh Văn phòng Công an tỉnh An Giang cho biết vụ ông Trần Văn Bình (58 tuổi, chủ một đại lý vé số, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên) về Núi Sam (TP Châu Đốc, An Giang) tự thiêu là do buồn chán. Công an xác định không có án và đã bàn giao thi thể cho gia đình lo hậu sự.

Thông tin ban đầu, chiều 27/4, ông Bình đến nhà bạn thân ở phường Núi Sam chơi, không có biểu hiện gì bất thường. Một lúc sau, ông Bình kêu bạn ra chợ mua thức ăn về uống rượu. Trong lúc bạn ra chợ, ông Bình đi mua xăng, sau đó gom tư trang đem theo ra vườn của người bạn ngồi xếp bằng, chắp tay và đổ xăng lên người rồi bật lửa. Một số người sống gần đó phát hiện sự việc, nhưng do ban đầu không hiểu ông Bình định làm gì. Đến khi ngọn lửa bùng lên, mọi người chạy sang nhưng không thể cứu được nữa.

Ông Bình là chủ đại lý vé số cấp 1, rất nổi tiếng ở An Giang. Cách đây vài năm, ông từng mua một trụ sở cũ của một cơ quan nhà nước, sau đó cất nhà lớn làm đại lý vé số. Trước khi tự thiêu, toàn bộ tài sản của vợ chồng ông Bình đã được làm thủ tục phân chia cho từng người trong gia đình.

Núi Sam, nơi ông Bình tự thiêu, là khu du lịch tâm linh nổi tiếng cả nước, mỗi năm có vài triệu khách du lịch hành hương về đây.

