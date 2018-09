Đại gia Sài Gòn bị tố hiếp dâm em vợ hờ

Chị Dung đang ngủ bỗng giật mình hoảng hốt khi thấy Cự khỏa thân áp sát người mình, dùng vũ lực đè xuống và xâm hại.

Công an quận 7, TP HCM đang truy tìm nghi can Lê Phú Cự (sinh năm 1968, trú quận 1, tạm trú quận 7) vì tình nghi có liên quan đến vụ án hiếp dâm mà cơ quan này đang điều tra.

Trước đó, công an quận 7 đã tiếp nhận trình báo của ông Phùng Văn Quốc (sinh năm 1950, trú quận 7) về việc Cự có hành vi hãm hiếp con gái của ông là chị Dung (sinh năm 1993, đang là du học sinh tại Mỹ). Cự từng là chủ nhiều quán bar, nhà hàng tại trung tâm TP HCM.

Theo phía gia đình nạn nhân, Cự từng có vợ con nhưng vẫn quan hệ tình cảm và có 2 con chung với chị gái của Dung. Vì thế, gia đình chị Dung coi Cự như con rể. Quá trình xác minh nội dung đơn tố cáo và điều tra, Công an quận 7 xác định có dấu hiệu tội phạm nên đã khởi tố vụ án hiếp dâm. Công an xác định Cự đã đi khỏi nơi cư trú nên phát đi thông báo truy tìm nghi can này.

Thông báo truy tìm nghi can Lê Phú Cự.

Gia đình chị Dung trình bày, chị đang học ở Mỹ. Giai đoạn giữa năm 2015, Dung về Việt Nam chơi, ở tại quận 7. Do vợ chồng ông Quốc thường đi làm ăn xa, nên phần lớn chị Dung ở nhà cùng chị gái. Theo lời của nạn nhân, trưa 6/7/2015, chị đang nằm ngủ bỗng giật mình khi có ai đó chạm vào người. Chị Dung hoảng hốt khi thấy “anh rể” là Cự đang khỏa thân áp sát người mình. Chị bỏ chạy ra ngoài nhưng bị Cự kéo lại, dùng vũ lực đè xuống giường.

Dù chị kháng cự quyết liệt nhưng không thoát khỏi gã anh rể và bị xâm hại. Một lúc sau, Dung mới vùng vẫy chạy đến bên cửa kêu cứu. Đúng lúc này, người em họ của chị về đến nhà, gọi cửa. Lợi dụng lúc này, Dung vùng thoát được, Cự kéo lại và đe dọa, không được tiết lộ chuyện này với ai nếu không sẽ giết cả gia đình. Sau đó, Dung rất hoảng sợ, rồi sang Mỹ cho đến nay. Gia đình nạn nhân khi biết chuyện, đã tố cáo Cự đến Công an quận 7.

Quá trình xác minh nội dung tố cáo, điều tra, cơ quan công an không thể mời, triệu tập Cự đến làm việc vì người này đã rời khỏi nơi cư trú.

Theo An Ninh Thủ Đô

* Tên nạn nhân đã được thay đổi