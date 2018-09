Đại gia ngoại quốc dỏm 'giăng bẫy tình' 260 phụ nữ Việt

Kết thân qua mạng xã hội, người đàn ông Nigeria tỏ ra giàu có, cùng đồng phạm đưa hàng trăm phụ nữ Việt Nam vào bẫy rồi rút sạch tiền.

Công an TP Cần Thơ cho biết, sau 10 tháng điều tra đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng Internet xuyên quốc gia do Micheal IkeChukwu Leonard (44 tuổi, quốc tịch Nigeria) cầm đầu, cơ quan điều tra đã xác định có gần 260 nạn nhân, tại 49 tỉnh thành trên cả nước bị chiếm đoạt hơn 20 tỷ đồng.

Tạo vỏ bọc đại gia ngoại quốc, Micheal lừa hàng trăm phụ nữ, chiếm đoạt hơn 20 tỷ đồng. Ảnh: C.A

Hơn một năm trước, thông qua mạng xã hội, Micheal chủ động kết bạn và trò chuyện với chị Thanh, 48 tuổi, giáo viên độc thân, giỏi tiếng Anh, ở TP Cần Thơ. Ông ta giới thiệu là Trung tướng, Phó Tư lệnh Lục quân Mỹ, đang độc thân và muốn tìm phụ nữ châu Á lập gia đình.

Sau vài ngày nhắn tin qua lại, Micheal tỏ tình, hứa sớm rời quân ngũ để sang Việt Nam thăm cô giáo, tiến đến hôn nhân. Người này còn tỏ ý định sẽ mang triệu USD về Cần Thơ mở doanh nghiệp làm ăn. Để lấy lòng tin, ông ta gửi qua mail cho chị Thanh xem chứng thư bảo lãnh gần 5 triệu USD của một ngân hàng ở Anh Quốc.

Hai tháng sau, chị Thanh bất ngờ nhận được điện thoại của một phụ nữ xưng là nhân viên công ty vận chuyển hàng hóa quốc tế, thông báo có người gửi tặng thùng quà từ Hoa Kỳ, trị giá khoảng 100 triệu đồng. Nữ nhân viên yêu cầu chị liên hệ với hải quan sân bay Nội Bài để nộp thuế và nhận hàng.

Cho rằng không có người thân ở nước ngoài nên chị Thanh không liên hệ. Vài ngày sau, Micheal gọi điện cho chị Thanh nói có gửi tặng thùng quà giá trị từ Mỹ về Việt Nam và cho biết vừa được điều đến chiến trường Syria.

Lúc này, nữ giáo viên gọi lại số điện thoại của nhân viên "hãng vận chuyển quốc tế" thì được thông báo: "Do không có người nhận, nên thùng quà đã chuyển sang nước thứ 3 (Campuchia) để trả lại người gửi".

Micheal tiếp tục liên lạc với chị Thanh, nói trong thùng quà còn có một triệu USD, đã được ông ta giao cho "trợ lý". Bởi nếu trả ngược về Mỹ, nhân viên hải quan phát hiện thì ông ta sẽ bị truy tố về tội Vận chuyển ngoại tệ trái phép.

Tin lời, chị Thanh liên lạc với "trợ lý" và được yêu cầu phải mang theo 30.000 USD mới được nhận món quà. Gom góp 15.000 USD, cô giáo sang Campuchia và được đưa vào khách sạn xem thùng quà, gồm nhiều mỹ phẩm, iPhone, iPad, quần jeans, áo khoác... cùng xấp giấy màu đen.

Người "trợ lý" nói xấp giấy là một triệu USD mà Michael nhờ chị Thanh cất giữ để sau này hai người làm ăn. Tuy nhiên, vì số tiền chuyển lậu nên phải "nhuộm đen" để tránh bị phát hiện, cần có 30.000 USD để mua "thuốc tẩy".

Người này chứng minh bằng cách lấy 10 tờ giấy đen vào phòng "tẩy", sau đó mang ra 10 tờ 100 USD và đưa cho chị Thanh cất giữ. Tin tưởng, nữ giáo viên đã giao 15.000 USD nhờ mua hóa chất. Số còn lại, chị hứa về Việt Nam vay mượn và chuyển khoản sau. Tuy nhiên, vài hôm sau, khi đã chuyển tiếp 15.000 USD, chị liên lạc với Micheal và cả người "trợ lý" đều không được. Biết bị lừa, nữ giáo viên đến công an trình báo.

Tương tự, hàng loạt phụ nữ trung niên độc thân khác cũng đến công an địa phương trình báo bị nhóm người nước ngoài và Việt Nam lừa lấy hết tiền. Nhiều trường hợp đã chuyển cho chúng 200-700 triệu đồng để nhận "thùng quà ảo".

3 đồng phạm của Michael thường đóng vai nhân viên hải quan, hãng vận chuyển quốc tế. Ảnh: C.A

Sau một năm theo dõi, Công an TP Cần Thơ kết hợp với Bộ Công an và Công an TP HCM quyết tâm bắt nhóm lừa đảo do người đàn ông Nigeria cầm đầu.

Cuối tháng 3/2016, trinh sát dụ Micheal cùng đồng phạm từ Campuchia nhập cảnh vào Việt Nam. Khi ông ta và Huỳnh Hạ Bình (26 tuổi) đang ngồi trên taxi vi vu ở trung tâm TP HCM thì bị bắt giữ. Cùng lúc, hai tổ công tác khác đồng loạt kiểm tra nơi ở và bắt Huỳnh Hạ Uyển (24 tuổi, em ruột Bình, ở huyện Bình Chánh) và Nguyễn Trần Quỳnh Nhi (25 tuổi, ở quận 4).

Khám xét trên người và nơi ở của nhóm này, cảnh sát thu giữ 5 laptop, 8 điện thoại di động, máy tính bảng, 20 thẻ ATM của nhiều ngân hàng, máy chụp ảnh, sim, thẻ nạp tiền điện thoại, gần 10.000 USD và nhiều tiền Việt Nam...

Tại cơ quan điều tra, Micheal cùng đồng phạm thừa nhận hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hàng ngày, ông ta cùng 3 cô gái (thường sống ở Campuchia và TP HCM) lên mạng tìm phụ nữ làm quen, chat và tạo cho mình vỏ bọc là doanh nhân thành đạt để lừa đảo bằng chiêu tặng thùng quà đắt tiền.

Theo phân công của Micheal, các cô gái thay nhau đóng vai nhân viên hãng vận chuyển hàng hóa quốc tế hoặc hải quan, thông báo cho bị hại làm thủ tục nhận quà. Trong đó, Bình có vai trò giúp sức và sống như vợ chồng với Micheal.

Thượng tá Nguyễn Phú Thương - Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP Cần Thơ cho biết, nạn nhân của nhóm này là các phụ nữ trung niên sống độc thân, giỏi tiếng Anh, tập trung nhiều nhất ở TP HCM, Hà Nội, Đồng Nai và các tỉnh miền Tây. Riêng Cần Thơ có 7 phụ nữ bị lừa mất hơn 2 tỷ đồng.

"Thông thường, các nạn nhân chuyển cho chúng 600-1.200 USD thì phát hiện bị lừa nhưng không trình báo cơ quan chức năng. Không chỉ nạn nhân là người Việt Nam, nhóm này còn thực hiện trót lọt hàng chục vụ khác tại Campuchia, Philippines, Malaysia...", thượng tá Thương cho biết.

Theo ban chuyên án, sở dĩ nhóm này lừa đảo hàng trăm phụ nữ trong thời gian ngắn là đánh đúng vào tâm lý lòng tham của các nạn nhân.

Theo VnExpress