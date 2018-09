Đại gia Hà Tĩnh lái xe 35 tỷ gây chết người

Sau khi va chạm với chiếc Rolls Royce do đại gia Trần Xuân Thạch điều khiển, hai người đi xe máy tử vong tại chỗ.

Khoảng 15h30 chiều 20/8, siêu xe Rolls Royce Phantom in hình rồng mang biển số Hà Tĩnh đang lưu thông trên quốc lộ 46, hướng Vinh - Nam Đàn, khi đến km 35 (thuộc địa phận xã Vân Diên, Nam Đàn) thì đâm vào phía sau chiếc xe máy do anh Đinh Văn Hiệp (sinh năm 1983) điều khiển chở theo Nguyễn Văn Cường (sinh năm 1985), cả hai đều trú tại xã Vân Diên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

Sau khi đâm, chiếc xe đã kéo hai nạn nhân cùng chiếc xe máy một đoạn khoảng hơn 10 m rồi mới dừng lại. Anh Hiệp và anh Cường chết tại chỗ.

Hiện trường nơi chiếc siêu xe do chính ông Thạch làm chủ nhân và điều khiển làm 2 người tử vong.

Anh Nam, một người dân chứng kiến vụ tai nạn, cho biết: "Lúc đó tôi đang đứng chơi bên đường, bỗng nghe tiếng rầm rất lớn, ngoảnh lại thì thấy cảnh tượng thật kinh hoàng. Chiếc xe máy găm chặt vào gầm xe ôtô, 2 thanh niên văng ra nằm trên đường, trên người rất nhiều máu. Tôi thấy 2 phụ nữ bước xuống, hốt hoảng dùng điện thoại gọi xe cấp cứu, nhưng đã muộn. Do đa chấn thương nên 2 thanh niên này đã tử nạn".

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng Công an huyện Nam Đàn nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tra nguyên nhân tai nạn. Hiện chiếc siêu xe đã được đưa về trụ sở Công an huyện Nam Đàn để phục vụ công tác điều tra.

Theo thông tin từ đội CSGT Công an huyện Nam Đàn, chiếc xe siêu sang Rolls Royce Phantom rồng do đại gia phố núi Trần Xuân Thạch (sinh năm 1966, trú tại thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) điều khiển.

Đại gia Trần Xuân Thạch. Ảnh: GDVN

Đại uý Đào Hồng Nguyên, Đội phó đội CSGT, Công an huyện Nam Đàn cho biết: "Khi vụ tai nạn xảy ra, trên xe Rolls Royce Phantom có 3 người gồm ông Thạch và hai người phụ nữ vẫn chưa rõ danh tính. Sau khi gây tai nạn, ông Thạch cũng đã đến trình báo với Công an huyện Nam Đàn".

Đại gia Thạch là chủ một doanh nghiệp lớn kinh doanh lâm sản và đa ngành nghề tại huyện miền núi Hương Khê, Hà Tĩnh và là chủ nhân của chiếc xe siêu sang Rolls Royce Phantom rồng.

Một số người dân huyện Hương Khê, Hà Tĩnh cho biết, ông Thạch không những giàu có mà còn là người nổi tiếng hay làm từ thiện, giúp đỡ những người nghèo khó bất hạnh. Đặc biệt, vợ chồng ông đã tham gia nhiệt tình trong việc cứu trợ người dân địa phương trong 2 trận lũ lịch sử năm 2010.

Ông Thạch mua xe với giá 35 tỷ đồng.

Ông Thạch đã đặt mua chiếc xe này từ lâu ở Anh và có mức giá 1,7 triệu USD (tương đương khoảng 35 tỷ đồng), chưa kể tiền làm biển số "khủng". Tháng 5/2012 ông mới chính thức sở hữu chiếc xe này. Trên thế giới chỉ có 33 chiếc xe Rolls Royce Phantom rồng, nhưng đã có 4 chiếc thuộc quyền sở hữu của các đại gia Việt Nam.

