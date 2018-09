Đại gia di chúc 100.000 USD cho hai nữ bồi bàn

Một năm sau khi nhà sưu tập đồ cổ qua đời, hai nhân viên phục vụ người Mỹ mới biết mình được vị khách quen tặng mỗi người 50.000 USD.

Triệu phú sưu tập đồ cổ Robert Ellsworth. Ảnh: SCMP

Maureen Donohue-Peters và cháu gái Maureen Barrie chỉ biết mình được thừa kế khoản tiền 100.000 USD sau khi tên của họ xuất hiện trong bản di chúc của một vị khách quen thường ghé tới nhà hàng thịt bò Steak House, New York, nơi họ đang làm việc.

Robert Ellsworth, tên của vị khách hào phóng trên, được biết đến trong giới nghệ thuật với biệt danh "ông vua của nhà Minh" bởi ông sở hữu bộ sưu tập rất lớn các món đồ cổ châu Á.

Theo lời miêu tả của cô Donohue-Peters, ông Ellsworh là một người "ngay thẳng, không cầu kỳ, rất tốt bụng. Ông ấy giúp đỡ tất cả mọi người".

Dựa vào cáo phó được đăng trên The New York Times, ông Ellsworth qua đời ở tuổi 85 hồi đầu tháng 8 năm ngoái do một cú ngã.

Honohue-Peters, nữ phục vụ tại nhà hàng Steak House, cùng cháu gái bất ngờ khi biết mình được thừa kế khoản tiền lớn từ vị khách quen. Ảnh: New York Post

Lúc qua đời, người ta ước tính tổng tài sản của ông Ellsworth là 200 triệu USD. Cả Maureen Donohue-Peters và cháu gái chỉ biết mỗi người trong số họ được thừa hưởng 50.000 USD sau khi luật sư của vị đại gia này liên lạc với họ hồi tháng 12 năm ngoái.

"Vào dịp Giáng sinh hằng năm, ông ấy thường boa cho tất cả nhân viên trong nhà hàng, từ người rửa bát cho tới người đón khách từ xe buýt xuống", Donohue-Peters kể lại.

Theo cô, Bob - biệt danh mà mọi người ở Steak House đặt cho ông Ellsworth - thuộc hết tên của các nhân viên nhà hàng và thường gọi món thịt hun khói, bánh sandwich pho mát giá chưa tới 9 USD khi tới đây ăn. Tuy rất biết ơn số tiền mà triệu phú này để lại, Donohue chia sẻ "cô thích được nhìn thấy ông ấy xuất hiện ở quán hơn là số tiền này".

Hướng Dương