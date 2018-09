Đại gia Cà Mau mua dâm thiếu nữ được xử nhẹ

Gần 1 năm bị điều tra về hành vi Mua dâm người chưa thành niên, ông chủ khách sạn ở Cà Mau và người môi giới cùng được tòa xử án treo.

Chiều 5/5, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau cho biết, đang kiểm tra lại hồ sơ và bản án ngày 15/4 của Tóa án nhân dân TP Cà Mau tuyên ông Tiêu Văn Luận (57 tuổi, chủ một khách sạn ở phường 9, TP Cà Mau) 3 năm tù vì tội Mua dâm người chưa thành niên nhưng được hưởng án treo. Liên quan vụ án, người Môi giới mại dâm là bà Lâm Thị Châu (40 tuổi, chủ quán nhậu Nhựt Duy ở đường Nguyễn Trãi) cũng lĩnh 3 năm tù treo.

Theo những người làm trong các cơ quan tố tụng, mức án trên là quá nhẹ vì ông Luận và bà Châu bị Viện kiểm sát nhân dân TP Cà Mau truy tố theo Bộ luật Hình sự với mức án quy định là từ 7 đến15 năm tù.

Thanh bán dâm 2 lần cho ông Luận khi cô chưa đủ 16 tuổi. Ảnh: Việt Tường.

"Không biết Viện có kháng nghị bản án này của tòa hay không vì chúng tôi chưa thấy cấp trên chỉ đạo", ông Ngô Hoàng Nhi - Phó Viện trưởng Viện kiểm sát TP Cà Mau nói với báo chí.

Theo hồ sơ tố tụng, gần một năm trước, mẹ của bé My (ngụ huyện Trần Văn Thời, Cà Mau) đến công an ở TP Cà Mau tố cáo bà Châu giam lỏng con gái mình gần 1 tháng. Qua điều tra, nhà chức trách xác định Châu ép My bán dâm nhiều lần cho khách làng chơi.

Trong đó, ông Luận mua dâm My 2 lần tại nhà trọ gần quán nhậu Nhựt Duy do Châu làm chủ. Lần đầu, My bán dâm được 500.000 đồng, đưa cho Châu 400.000 đồng. Lần sau, thiếu nữ cũng được ông Luận 500.000 đồng, chủ quán được chia 250.000 đồng.

Theo nhà chức trách, ông Luận có hai lần mua dâm My khi thiếu nữ chưa đủ 16 tuổi. Vì vậy, người này bị truy tố về tội Mua dâm người chưa thành niên, có tình tiết định khung là Phạm tội nhiều lần đối với trẻ em từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Theo Dân Việt

* Tên nạn nhân đã được thay đổi.