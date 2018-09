Đặc nhiệm Sài Gòn bắt kẻ nghiện 'xin đểu' hàng loạt người

Nghiện ma túy nặng, vẻ ngoài bặm trợn, Nam gửi thư đe dọa nhiều người, buộc họ đưa tiền để đổi lấy bình yên.

Ngày 27/3, Đội đặc nhiệm Hướng Nam (Công an TP HCM) bàn giao nghi can Lê Hoàng Nam (37 tuổi, ngụ tỉnh An Giang), kẻ mang lệnh truy nã cho công an An Giang điều tra.

Nam bị cảnh sát bắt. Ảnh: C.A

Theo hồ sơ cảnh sát, Nam là kẻ nghiện ma túy nặng, sống lang thang tại Thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang. Với bề ngoài bẩn thỉu, bặm trợn, y đi đến đâu người dân cũng tránh né.

Xem đây là điểm mạnh, Nam lân la đe dọa nhiều người dân trong vùng "xin tiền chích ma túy", nếu không y sẽ hại con cái, người thân. Sợ hãi trước bản tính của tên này, nhiều người phải bấm bụng chi tiền để đổi lấy sự bình yên.

Cho rằng mọi người sợ mình, Nam càng ngày càng lấn tới, liên tiếp gửi thư hoặc tin nhắn đến những gia đình để "xin đểu". Có tiền, tên này lại dùng phê ma túy hay nướng sạch vào các trò game ăn tiền.

Suốt thời gian dài, với thủ đoạn này, Nam đã cưỡng đoạt nhiều tiền của các gia đình khá giả tại An Giang. Hàng loạt nạn nhân của y chịu không nổi đã đến cầu cứu chính quyền.

Sau khi vào cuộc, cảnh sát triệu tập Nam lên làm việc và y thừa nhận. Đang trong quá trình củng cố chứng cứ, tên này được tại ngoại và tiếp tục gây án rồi bỏ trốn về TP HCM. Cảnh sát địa phương đã phát lệnh truy nã Nam vì hành vi Cưỡng đoạt tài sản.

Quá trình trinh sát địa bàn, Đội đặc nhiệm Hướng Nam phát hiện Nam trốn chui nhủi ở các tiệm game bắn cá tại huyện Bình Chánh. Y manh nha dùng chiêu cũ để "xin đểu" người dân tại đây.

Sáng 26/3, xác định Nam đang lẩn trốn tại một tiệm game bắn cá ở xã Vĩnh Lộc B (huyện Bình Chánh) nên nhiều trinh sát vây bắt.

Quốc Thắng