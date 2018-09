Đá văng người yêu khỏi tàu đang chạy vì ghen tuông

Ghen tuông, Tùng đòi xem điện thoại của người yêu nhưng cô gái không đồng ý. Tức giận, anh ta đá người yêu, không ngờ cô gái văng xuống đường.

Viện kiểm sát huyện Đồng Xuân (Phú Yên) vừa truy tố ra trước TAND cùng cấp để xét xử Nguyễn Tài Tùng (sinh năm 1995, sống lang thang) về tội Cố ý gây thương tích.

Theo cáo trạng, sáng 17/5, Tùng và người yêu là My cùng một người khác lén lên tàu hàng dừng tại ga Nha Trang, Khánh Hòa để đi đến ga Diêu Trì, Bình Định tìm việc làm. Cả ba ngồi trên toa tàu trống phía sau đầu máy.

Đến chiều, khi tàu chạy đến xã Xuân Long, huyện Đồng Xuân, Tùng nghi ngờ My có quan hệ tình cảm với người khác nên mượn điện thoại để kiểm tra nhưng My không đồng ý. Từ đó giữa Tùng và My xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau. Trong lúc tức giận, Tùng đá My một cái làm cô gái ngã văng ra khỏi tàu, bị thương tích nhiều chỗ, phải cắt cụt 1/3 cẳng tay trái. Tỷ lệ tổn hại sức khỏe là 62%.

Tháng 9/2013, Tùng vừa chấp hành xong hình phạt 3 năm 6 tháng tù về tội Cướp tài sản. Tới đây, Tùng sẽ phải đối diện với mức án tù từ 5 năm đến 15 năm.

Theo Pháp Luật TP HCM

* Tên nạn nhân đã thay đổi