Đa số nạn nhân vụ cháy cùng lớp học chính trị

12 nạn nhân trong vụ cháy karaoke học cùng lớp ở Học viện Chính trị quốc gia, đã được nhận dạng, đưa về quê an táng.

Nhiều xe chữa cháy được huy động tới hiện trường, và nạn nhân sau 6 tiếng mới được đưa ra ngoài.

Sáng 2/11, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cho biết các nạn nhân đã được nhận dạng, gia đình đưa về nhà an táng. Nơi xảy ra cháy chưa có giấy phép, nguyên nhân vụ hoả hoạn bước đầu được xác định do nhà hàng sửa chữa, bất cẩn trong hàn biển quảng cáo. Khi sự cố xảy ra, có 2 phòng hát hoạt động, cơ quan chức năng đã nỗ lực chữa cháy nhưng địa hình khó tiếp cận.

Đến 23h ngày 1/11, lực lượng chức năng xác định 13 nạn nhân tử vong, trong đó có một nạn nhân nữ, một nạn nhân là cán bộ của TP Hà Nội, còn lại là cán bộ từ các địa phương. Đa số nạn nhân tử vong là học viên của Học viện Chính trị Quốc gia, lớp học dành cho trưởng, phó phòng cấp Sở. Thi xong môn học, nhóm học viên tổ chức liên hoan. Khi xảy ra cháy, 12 học viên ở hiện trường và một người thoát được ra ngoài.

"Đây là vụ cháy nghiêm trọng, thành phố gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình các nạn nhân", Bí thư Hà Nội nói và cho biết các nạn nhân đã được nhận dạng, đưa về quê an táng.

Cũng trong sáng nay, Công an Hà Nội đã khởi tố vụ án để điều tra nguyên nhân và xử lý trách nhiệm người liên quan. Theo nhà chức trách, việc khởi tố vụ án nhằm làm rõ các vi phạm về an toàn phòng cháy chữa cháy, trách nhiệm người liên quan... Nguyên nhân hỏa hoạn khiến 13 người thiệt mạng bước đầu được xác định do một nhóm công nhân thiếu thận trọng khi hàn bảng quảng cáo tại tầng 2 của quán karaoke 68 Trần Thái Tông.

Đám cháy được phát hiện lúc gần 14h ngày 1/11, khởi phát từ quán karaoke nhanh chóng lan ra các nhà lân cận trên phố Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội. Sau 7 tiếng chữa cháy, lực lượng chức năng phát hiện 13 nạn nhân tử vong. Mặt tiền 4 căn nhà cao khoảng 8 tầng bị thiêu rụi hoàn toàn. Nhiều xe máy và ôtô hư hỏng. Khu vực xảy ra cháy có hoạt động kinh doanh sầm uất, với 5-6 cơ sở karaoke, nhiều nhà hàng và cửa hàng thời trang, gần Học viện Báo chí Tuyên truyền và Đại học Quốc gia Hà Nội.

Theo VnExpress