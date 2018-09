Cựu tổng thống Mỹ George W. Bush nhảy sung trong đám cưới cháu trai

Ông George W. Bush gây bất ngờ khi nhảy và lắc mạnh theo điệu nhạc bên cạnh cô cháu dâu xinh đẹp.

Cựu tổng thống Mỹ Bush con nhảy sung trong đám cưới cháu trai

Theo TMZ, cựu tổng thống Mỹ George W. Bush cuối tuần qua tham dự đám cưới của cháu trai Pierce Bush với cháu dâu Sarahbeth Melton, được tổ chức ở Colorado Springs (bang Colorado, Mỹ).

Pierce là con của Neil Bush, em trai cựu tổng thống George W. Bush. Tại đám cưới, nhiều thành viên trong gia đình đã có mặt để chúc mừng hạnh phúc cho vợ chồng Pierce.

Sau khi cử hành hôn lễ và trao lời thề nguyện, cặp vợ chồng và các quan khách tham dự tiệc tối. Đoạn video quay tại bữa tiệc cho thấy 43 người có mặt đang cùng nhảy theo giai điệu ca khúc "Dead or Alive's You Spin Me Round".

Cựu tổng thống Mỹ George W. Bush gây bất ngờ khi phấn khích nhảy bên cô cháu dâu xinh đẹp. Tuy đã 71 tuổi nhưng ông dường như vẫn còn khỏe mạnh và nhanh nhẹn.