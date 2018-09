Cứu sống em bé từ bà bầu hôn mê sau tai nạn giao thông

Bị văng k​hỏi xe máy, chị Tuyết đập đầu xuống đất rơi vào hôn mê. Các bác sĩ phải mổ cấp cứu để lấy thai 33 tuần tuổi.

Hiện nay, bệnh nhân Nguyễn Thị Tuyết (33 tuổi, Hương Sơn, Hà Tĩnh) đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị Nghệ An. Anh Phan Văn Lan, chồng chị cho biết, sáng 21/6, anh chở vợ bằng xe máy từ nhà về quê ngoại, trên đường do tránh xe tải đi cùng chiều, vợ chồng anh va quệt vào lan can vệ đường. Chị Tuyết bị văng ra khỏi xe 2 m, đập đầu xuống mặt đường, hôn mê.

Chị Tuyết vào viện trong tình trạng bị đa chấn thương, xây xát vùng mặt, sưng trán, đặc biệt bị chấn thương sọ não, xuất huyết dưới nhện lan tỏa, tiên lượng rất xấu. Các bác sĩ đã tiến hành hồi sức cấp cứu, cho bệnh nhân thở máy. Đến tối 22/6, bệnh nhân xuất hiện những cơn co tử cung, dọa sinh non. Ngay lập tức ê kíp cấp cứu liên khoa Sản - Hồi sức Ngoại tiến hành hội chẩn mổ cứu thai nhi 33 tuần tuổi và tiếp tục hồi sức cấp cứu cho mẹ.

Sau một tuần nằm phòng chăm sóc đặc biệt, sức khỏe bé tiến triển tốt và hiện có thể xuất viện.

Bé trai chào đời nặng 2 kg, không khóc, tím tái toàn thân, phổi thông khí kém do ngạt thở, phản xạ sơ sinh yếu, trương lực cơ nhão. Bác sĩ đã đặt nội khí quản, bóp bóng oxy, đặt catheter tĩnh mạch rốn, ống sonde dạ dày để giành giật sự sống cho bé. Sau một tuần phải thở máy tại phòng chăm sóc đặc biệt, sức khỏe bé tiến triển tốt, cai máy thở, tự thở và bú tốt. Đến ngày 2/7, bé đã qua giai đoạn nguy hiểm và có thể xuất viện.

Hiện mẹ bé vẫn trong tình trạng nguy kịch, hôn mê đang được tiếp tục theo dõi tại khoa Hồi sức Tích cực chống độc. Trong những ngày qua, bầu sữa của bệnh nhân liên tục căng cứng nên các nhân viên y tế phải luân phiên hút sữa cho bệnh nhân để tránh tình trạng sốt cao do tắc tia sữa.

