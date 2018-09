Cứu phụ nữ nhảy cầu Sài Gòn giữa đêm

Một phụ nữ ngoài 30 tuổi đi lên giữa cầu Sài Gòn 2 (quận 2) rồi bất ngờ leo qua lan can nhảy xuống sông tự tử lúc đêm khuya.

Người phụ nữ được lực lượng Cảng vụ đường thủy vớt lên và sơ cứu. Ảnh: C.V

Khoảng 23h ngày 6/7, trong lúc trực tại Trung tâm điều tiết giao thông dưới cầu Sài Gòn (phường Bình An, quận 2), các cán bộ Cảng vụ đường thuỷ nội địa TP HCM phát hiện một phụ nữ đi lên giữa cầu Sài Gòn 2 rồi leo qua lan can nhảy gieo mình xuống sông.

Một nhóm cán bộ liền chạy canô để ứng cứu, nhưng do trời tối việc tìm kiếm gặp khá nhiều khó khăn. Tìm ở điểm người phụ nữ nhảy xuống không có kết quả, các cán bộ Cảng vụ đã chạy qua phía cầu Sài Gòn 1 thì thấy cô này đang vùng vẫy cạnh trụ chống va chân cầu.

Nạn nhân khoảng 30 tuổi, dáng người đậm, mặc áo thun đỏ, quần thun đen, được đưa đi cấp cứu.

Theo các bác sĩ tại Bệnh viện Thảo Điền, quận 2, người phụ nữ này nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu nhưng tim vẫn còn đập, sau khi được sơ cứu đã được chuyển lên Bệnh viện Nhân dân Gia Định điều trị.

Công an phường Bình An có mặt để lập biên bản vụ việc. Do người phụ nữ không để lại đồ đạc gì trên cầu trước khi nhảy xuống sông và trên người không có bất kỳ giấy tờ tùy thân nào nên chưa xác định danh tính.

An Nhơn