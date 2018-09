Cứu người yêu tự tử, chàng trai chết đuối dưới hồ

Thấy bạn gái nhảy xuống hồ, Bách vội nhảy theo để cứu nhưng do không biết bơi nên đuối nước, còn bạn gái may mắn thoát chết.

Vụ việc xảy ra vào rạng sáng ngày 13/6 tại khu vực hồ Thủy Sơn, Lai Châu. Theo các nhân chứng có mặt tại hiện trường, vào thời điểm trên có một nữ giới đang la hét và bám vào lan can khu vực hồ. Sau khi được đưa lên bờ thì người này ngất và được người dân đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu cấp cứu.

Lực lượng tìm kiếm tích cực tìm kiếm thi thể anh Bách.

Sau khi tỉnh lại, nạn nhân cho biết mình là Tòng Thị Sáng (sinh năm 1990, trú tại bản Nà Cá, xã Bình Lư, huyện Tam Đường, Lai Châu) và dưới hồ còn một người nữa.

Cũng theo lời Sáng, danh tính nam nạn nhân là Đỗ Thanh Bách (sinh năm 1980, nghề nghiệp tự do, hộ khẩu thường trú tại Tổ 14, thôn Phi Uôn, xã Hiệp Thạch, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng). Anh Bách mới ra Bắc và lên TP Lai Châu làm ăn được một thời gian.

Ngay sau đó, lực lượng Công an đã phối hợp với chính quyền địa phương, cũng như lực lượng quân đội tiến hành tìm kiếm Đỗ Thanh Bách. Một cán bộ thuộc Công an TP Lai Châu cho biết mặc dù có đông người tham gia tìm kiếm, tuy nhiên do mặt hồ rộng, nước sâu nên đến 11h cùng ngày, thi thể của anh Bách mới được tìm thấy.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm giữa chị Sáng và anh Bách nên hai người có ra khu vực trên nói chuyện và xảy ra cãi vã. Trong lúc cãi vã chị Sáng đã nhảy xuống hồ. Thấy vậy anh Bách liền nhảy theo để cứu bạn gái. Tuy nhiên, do trước đó anh Bách có uống rượu và lại không biết bơi nên sau khi nhảy xuống đã chìm. Còn nạn nhân Sáng do nhảy gần bờ, nước nông nên chới với và bấu được vào lan can để kêu cứu.

Vụ việc đang được điều tra theo trình tự pháp luật.

Theo Công Lý, Doanh Nghiệp Việt Nam

* Tên nạn nhân đã được thay đổi.