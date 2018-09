Cứu chân bị hoại tử cho cụ ông 104 tuổi

Chân trái tím tái hoại tử do tắc mạch máu cấp tính, cơ thể lại suy kiệt do tuổi cao, ông Minh nhà ở Bạc Liêu may mắn được điều trị thành công.