Cướp xong, rủ nạn nhân đi xin mỳ tôm ăn

Sau khi cướp tiền của lái taxi, Huynh ép tài xế theo mình vào nhà dân để xin mỳ tôm ăn cho đỡ đói, sau đó đến nhà nghỉ để ngủ.

Ngày 22/11, cơ quan điều tra đã tạm giữ hình sự đối với Hoàng Văn Huynh (25 tuổi, trú tại thôn Bản Tẳng, xã Quốc Khánh, huyện Lộc Bình, Lạng Sơn) về hành vi cướp tài sản.

Khoảng 3h ngày 20/11, Công an huyện Lộc Bình (Lạng Sơn) nhận được thông tin vụ cướp tài sản lái xe taxi trên địa bàn. Người bị hại là anh Lù Đức Nguyên (33 tuổi), trú tại thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc.

Huynh và tang vật vụ án.

Theo tường trình của anh Nguyên, khoảng 0h15 cùng ngày, anh điều khiển taxi từ TP Lạng Sơn đến đón khách tại ngã ba Quốc lộ 4B lên khu du lịch Mẫu Sơn. Đi được hơn 10km, vị khách bất ngờ chồm lên gí dao vào cổ bắt anh Nguyên phải đưa chiếc ví bên trong có 4 triệu đồng cùng toàn bộ giấy tờ và một chiếc điện thoại di động.

Lấy được tiền, tài sản, tên cướp tiếp tục khống chế anh Nguyên đi bộ theo gã vào một nhà dân để xin mỳ tôm nấu ăn. Tại đây, tên cướp bắt anh Nguyên phải đóng vai bạn thân để chủ nhà không nghi ngờ. Ăn xong, tên cướp bắt ép anh Nguyên lên nhà nghỉ trên đỉnh núi Mẫu Sơn để ngủ. Lợi dụng sơ hở, anh Nguyên đã trốn thoát rồi báo tin đến cơ quan công an.



Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngay trong ngày 20/11, công an Lộc Bình phối hợp cùng Công an tỉnh Lạng Sơn đã bắt được tên này khi hắn đang ngủ tại nhà riêng.

Theo An Ninh Thủ Đô